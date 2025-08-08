日本テレビ系「ニノさんとあそぼ」が８日に放送され、二宮和也がＭＣを務めた。

この日は俳優・玉木宏がゲスト出演。玉木のストイックな役作りを深掘りした。

玉木は「役作りのために一日に卵白を１０個食べた？」と聞かれ「（役で）体脂肪を落とさなきゃいけなくて。筋肉も、ちょっとつけなきゃいけない時期があって。白身のオムレツとかで。塩分もカットしなきゃいけないので、塩もほぼ入れないで。それが３カ月ぐらい。体脂肪が４・８（％）ぐらいまで」と振り返り、驚かせた。

さらに「逆に太らなきゃいけない役の経験」を聞かれると「一番（体重を）増やしたときで、朝ドラやったときに８０キロぐらい。１番痩せたときで５２キロ」と役作りのために約３０キロの幅で体重管理をしていたと話した。

また、現在、ハマっていることとして「ブラジリアン柔術」のことを聞かれると「１日２回。行けるときは（ジムに）２回行ってますね」と明かした。２０２３年には世界大会に出場し１回戦を突破したが「来年行くつもりなので、また。２年前から休みを取ってて」と苦笑しながら明かしていた。