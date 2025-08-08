バツイチの先輩より、私のほうが狙う権利あるんじゃない？ 気さくで優しい彼との出会い／くらやみガールズトーク2
『くらやみガールズトーク2』（ウラモトユウコ：漫画、朱野帰子：原作/KADOKAWA）第3回【全8回】
【漫画】『くらやみガールズトーク2』を第1回から読む
これまでずっと誰よりも「まじめに」生きてきた祐実に、はじめて恋人ができた。だけど、この関係には秘密があって…。愛する気持ちはやがて熱く熟して暴走し、とある行動へと祐実を駆り立てる――。朱野帰子さんの珠玉の怪談短編集を漫画化した『くらやみガールズトーク』に待望の第2巻が登場！ 嫉妬や疑い、裏切り…「くらやみ」からあふれる本音を描いた『くらやみガールズトーク2』をお届けします。
【漫画】『くらやみガールズトーク2』を第1回から読む
これまでずっと誰よりも「まじめに」生きてきた祐実に、はじめて恋人ができた。だけど、この関係には秘密があって…。愛する気持ちはやがて熱く熟して暴走し、とある行動へと祐実を駆り立てる――。朱野帰子さんの珠玉の怪談短編集を漫画化した『くらやみガールズトーク』に待望の第2巻が登場！ 嫉妬や疑い、裏切り…「くらやみ」からあふれる本音を描いた『くらやみガールズトーク2』をお届けします。