不倫相手の美女を絶賛する夫。夫婦関係を修復すべく、妻は解決法を探るが…／優しい顔をした親友は、夫と不倫して私の家に入り込んできた。
『優しい顔をした親友は、夫と不倫して私の家に入り込んできた。』（魚田コットン：漫画、むーみー：原案/竹書房）第7回【全8回】
【漫画】『優しい顔をした親友は、夫と不倫して私の家に入り込んできた。』を第1回から読む
夫・やぐると一緒にカフェを営み、2人の子どもに恵まれ夫婦円満に過ごしていた妻・むーみー。ある日、容姿端麗な女性・マコが働かせてほしいとお店にやってきた。人当たりもよいマコに、むーみーは昔からの友人のように打ち解ける。しかし、マコと仲良くなるにつれ、夫の自分に対する態度は冷たくなり…。そしてあの日、わが家は壊れた。あいつは絶対に出会ってはいけない女だった――。1人の魔性の女により崩壊した幸せだった家族。普通の主婦を襲った壮絶な体験を描いたコミックエッセイ『優しい顔をした親友は、夫と不倫して私の家に入り込んできた。』を好評につき再連載でお届けします。
