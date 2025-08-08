庄内と置賜では、９日昼前にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、９日明け方にかけて竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

東北地方は気圧の谷となっています。また、北日本の上空約５５００メートルには、氷点下９度以下のこの時期としては強い寒気が流れ込み、東北地方では大気の状態が非常に不安定となっています。

この状態は９日にかけて続くため、山形県では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。庄内と置賜では、雨雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。





［雨の実況］降り始め（５日００時）から８日１６時までの降水量（アメダスによる速報値）鶴岡市荒沢 ２２３．５ミリ小国 ２１６．０ミリ酒田大沢 １９９．５ミリ

［雨の予想］

８日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ３０ミリ

置賜 ３０ミリ

庄内 ３０ミリ

最上 ３０ミリ

９日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ２０ミリ

置賜 ２０ミリ

庄内 ２０ミリ

最上 ２０ミリ

８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 ５０ミリ

置賜 ５０ミリ

庄内 ５０ミリ

最上 ５０ミリ



［防災事項］

これまでに降った雨により、地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。庄内と置賜では、９日昼前にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、９日明け方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

