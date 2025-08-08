種類豊富な冷凍食品に、安くて大容量な食材がそろう「業務スーパー」。“業スー”の愛称で親しまれ、節約家にとっては欠かすことのできない存在です。なかでもとくに注目したいのが、豊富な冷凍食品。今回は、業スーに通い続けて6年目、YouTubeチャンネル「リッチじゃない暮らし」で節約ライフを配信する主婦のみさきさんに、厳選したコスパ最強の冷凍食品とその活用レシピについて、レポートしてもらいました。

1：大きめカットがうれしい「揚げなす 乱切り」

税込181円で、内容量は500gの「揚げなす 乱切り」。

1つ1つがしっかり大きめで、口いっぱいに広がるナスの食感がたまりません。揚げてから冷凍されているおかげか、食感も自然なのがうれしいポイントです。

オススメの活用レシピは「ナスと豚肉のみそ炒め」。ご飯によく合う1品で、家族にも好評のメニューです。

2：抜群に調理しやすい「白身魚のフィレ」

税込462円で、内容量は500gの「白身魚のフィレ」です。

クセがなくあっさりとした味わいで、焼いても、揚げても、蒸してもおいしく、わが家では何度もリピートしている商品になります。骨や皮も取りのぞかれているので、子どもたちも安心して食べられるのがうれしいです。

オススメ活用レシピは、「パン粉焼き」。たっぷりパン粉を塗って、トースターで20分ほど焼いたらでき上がります。ガツンとニンニクの香りが食欲をそそる1品で、ご飯がすすみます。

3：コスパ最高な「ベルギーワッフル」

税込473円で、10個入りの「ベルギーワッフル」。1個当たり47円でコスパは最高。

わが家では、トースターで5分ほど焼いて食べるのが定番スタイルです。外側はサクッとしていて、中はふわふわ。ひと口食べただけで幸せな気持ちになれます。

もちろん、そのまま食べても大満足のベルギーワッフルですが、朝食で「ベーコンエッグワッフル」として出してみたら、家族に大好評でした。

トースターで焼いたワッフルにベーコンエッグをのせて、仕上げにはちみつをかけたら完成です。

4：サラダにおやつに大活躍の「むき枝豆」

税込246円で、内容量は500gの「むき枝豆」。

少しお値段の安い殻つきもあるのですが、最近は使いやすいこちらをよく買っています。冷凍庫にストックしておけば、サラダのちょっとしたトッピングに使えたり、子どもたちのおやつになったりと、非常に便利です。

オススメの活用レシピは、「チーズ枝豆」。マーガリンと粉チーズで味つけして、軽く焼いたらあっという間に完成！ 味つけの自由度がすごく高いので、これからもいろいろ試して、おいしい食べ方を探していきたいなと思います。

5：ほくほく食感がやみつき！「ミートコロッケ」

税込235円で、10個入りの「ミートコロッケ」。1個あたり23.5円と、本当にコスパがよいです。

わが家の近所の業務スーパーでは、「人気No.1」のポップがずっとはられているので、見かけたらつい手にとってしまう私がいます。ホクホクのおイモ感とほんのり甘みのある味わいで、何度もリピートしたくなる商品です。

そのまま食べてもすごくおいしいこちらのコロッケですが、今回オススメしたいのは、「コロッケグラタン」。

4等分に切ったコロッケを耐熱皿にのせて、その上にホワイトソースとチーズをたっぷりかけます。トースターで6〜7分ほど焼いたら完成です。

以上、今回はわが家でオススメの業務スーパーの「神冷凍食品」を5つ紹介させていただきました。

業スーの冷凍食品コーナーには、ほかにもおいしそうな商品がずらりと並んでいます。ぜひお店に足を運んでいただいて、いろいろ試してみてくださいね。

※ 紹介した商品の価格は、取材時点のものになります。物価変動によって、価格が異なる場合がありますので、ご了承ください。

※ 紹介した商品は、全て著者自身で購入したものになりますので、店舗への問い合わせはご遠慮ください。また、これらの商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により取扱商品や仕入れ状況が異なりますので、ご理解いただけると幸いです。