女中を辞めてモダンに大変身！ 目指すは昭和初期の最尖端、銀座案内人「ステッキガール」／東京ステッキガール
『東京ステッキガール』（伊田チヨ子/講談社）第4回【全8回】
【漫画】『東京ステッキガール』を第1回から読む
関東大震災から見事な復興を遂げた昭和初期の銀座。名家のお嬢様のおもりとして働く女中のみちは、ある日突然、お嬢様を守るために最尖端の職業婦人「ステッキガール」として銀座の路上で働くことに！ モダンな服に身を包み不慣れな姿で憧れの街・銀座を闊歩するけれど、世間知らずな彼女には危険がいっぱいで…？ 伊田チヨ子氏が描く100年前のカワイイが詰まった昭和モダンガール・ストーリー『東京ステッキガール』をお楽しみください！
