【洪水警報】鹿児島県・いちき串木野市に発表 8日20:09時点
気象台は、午後8時9分に、洪水警報をいちき串木野市に発表しました。
薩摩、大隅地方では、9日夕方まで土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、9日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
■鹿屋市
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
■阿久根市
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 9日未明
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 9日朝
■垂水市
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
■薩摩川内市
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 8日夜遅く
■日置市
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
■曽於市
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
■霧島市
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
■いちき串木野市
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
・浸水
9日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 9日明け方
□洪水警報【発表】
9日昼前にかけて警戒
■姶良市
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
■さつま町
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒
■湧水町
□大雨警報
・土砂災害
9日夕方にかけて警戒