「全国高校野球選手権・１回戦、横浜５−０敦賀気比」（８日、甲子園球場）

春のセンバツ覇者・横浜が敦賀気比を下し、夏は前回出場の２２年以来となる白星。四回途中に豪雨による１時間７分の長い中断もあったが、集中を乱すことなく、松坂大輔を擁した１９９８年以来２７年ぶりの春夏連覇へ好発進を決めた。

村田監督は完封した先発の２年生右腕、織田について言及。中断もあった中で継投もタイミングもあったと思われるが「そういった難しい環境で、彼が一番伸びるなと」と説明した。７、８回の時に織田から弱音が漏れたことを明かし「かなり喝を入れたんですよね。返事もしない感じだったので、しないんだったらお前もう降ろすぞ、と。ここまで３年生がお前のためにやってるのに、お前はここでしっかりしないと、と」。そして、２７年前の春夏連覇の立役者、松坂大輔の名前を出し「松坂さんは２００何球投げても次の日投げて、弱さなんか一つも見せてねえぞって。松坂さん超えんだろ？とも話をしました」と語った。

「彼が一番成長できる大きな試合だと思ったので、野手にも織田をもう一つ成長させたいので絶対に降ろすなよと声を掛けていた。だからああいうプレーが生まれたのかな」。奥村頼のバックホーム、阿部のダイビングキャッチなど味方の再三の好守で救われた織田。指揮官は「やはり野手がとにかく泥くさく、１つ１つのアウトをとってくれた。織田には、『日本一の野手が守ってるから自信持って投げろ』と言っていた」とナインを称賛した。