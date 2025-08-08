友人と新規オープンしたカラオケ店へ。機械の履歴を見ると、知らない妙な歌が…／N1
『N1』（くるむあくむ：原作、にことがめ：作画/KADOKAWA）第7回【全15回】
霊園での男子中学生5名行方不明事件、■■小学校1クラス惨殺事件、自動車暴走2名死亡事故…一連の事件現場に残される「N」の文字。その主犯と都市伝説で噂されるのは、2000年前に崩壊したはずの宗教団体「N」。「N」とは一体何なのか？ 「N」の文字とともに残された祠の意味とは？ 読めば読むほどにその謎に引き込まれていく『N』から、第1巻と第2巻のエピソードをお届けします。得体の知れない恐怖にじわじわと浸食されていくような感覚を味わってみませんか？
【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】
