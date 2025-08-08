三大流星群の一つである「ペルセウス座流星群」が今年もいよいよ見頃を迎えます。ペルセウス座流星群の極大、月の影響、全国の天気予報、観察のポイントなど、必要な情報をまとめて紹介します。

【写真を見る】ペルセウス座流星群観測カレンダー／あなたの街の観察チャンスは？

【目次】

１：極大はいつ？月明かりの影響は？

２：あなたの街で観察できる？全国の天気予報（8月11日～14日）

３：観察に最適な場所は？必要なものはあるの？

４：いよいよ観察！見る方角は？流星を見つけるコツ

1：三大流星群「ペルセウス座流星群」

例年、8月中旬に極大を迎える「ペルセウス座流星群」は、毎年ほぼ安定して多くの流星が流れる “三大流星群” のひとつです。

国立天文台によりますと、今年のペルセウス座流星群の活動は「8月13日(水)午前5時頃」に極大を迎えると予想されています。

しかし、この時間は日本のほとんどの地域で日の出が近く、空が明るくなり始めるため、極大前後の11日(月)夜～14日(木)未明にかけてが多くの流星を観察することができそうです。また最も多く流星を観られるのは12日(火)深夜～13(水)未明にかけてです。

特に13日(水)午前3時頃に流星数が多くなるので、夜更かしできる方はこの時間がオススメです。条件が良い場所では、1時間あたり30個程度の流星が見られると予想されています。

▼月の満ち欠けの影響は？

流星群観察の上で気になる要素の1つが月の満ち欠けです。

今年は8月9日が満月のため、月明かりの影響を受け、暗い流星は見えづらくなりそうです。見える流星の数は例年より少なめとなりそうですが、明るい流星に期待しましょう。

2：最高の観察場所は？全国の天気予報（8日発表）

▼観測チャンス期間（11日夜～14日未明）

＜全国の天気＞

前線が停滞する影響で、12日(火)までは全国的に雨が降るでしょう。九州から東北地方まで雨の範囲が広がりそうです。13日(水)からは、全国的に天気が回復する見込みです。



＜熊本の天気＞

11日(月)は断続的に激しい雨が降り、大雨に注意が必要です。12日(火)は激しい降り方ではないものの、くもりや雨の天気となりそうです。13日(水)、14日(木)は次第に晴れてくる見込みです。



​■「ペルセウス座流星群」ピークの夜（12日深夜～13日未明）

＜全国の天気＞

全国的に雲が広がり、観察は難しい所が多いでしょう。北海道や沖縄・奄美は晴れる見込みで、流星の観察には好条件となりそうです。

＜熊本の天気＞

12日夜は雲が多い予想ですが、13日未明には雲が取れてくる見込みで、流星観察のチャンスはありそうです。

また気象情報会社「ウェザーニューズ」は「天気傾向マップ」を作成しています。

3：観察に最適な場所は？必要なものはあるの？

夜空を広く見渡すことで多くの流星を観察することができます。そのため、空が広く見渡せる場所を選びましょう。また人工の明かりが多いと流星が見づらいので、市街地から離れ、人工の明かりが少ない場所で観察するのがオススメです。

■観察のポイント3つ■

（１）望遠鏡や双眼鏡などは必要ありません。星座早見盤など、観察時の星や星座の位置がわかるものがあると、放射点がある「ペルセウス座」の位置を確認することができ、また流星を待つ間、星空を楽しむためにも便利です。星座早見盤はスマートフォンのアプリで確認できるものもあります。※場所を確認したらスマートフォンは消して、目を暗さに慣らしましょう。

（２）国立天文台は「流星の観測時間は短くても15分程度」を推奨しています。明るい屋内から屋外に出てすぐは、目が暗さに慣れていないため、目が慣れるまでしばらく待つことで、星空や流星を観察しやすくなります。そのためにも、立ったままでの観察は上を向いた無理な姿勢を長時間続けることになります。レジャーシートや椅子などを用意し、楽な姿勢で観察できる準備をしておくと、長時間観察を続けることができます。

（３）いずれの夜も今年は月の影響を受けやすく流星観察の邪魔となります。国立天文台によりますと、月が輝く空は、月を背にして反対側の空を見るようにするか、空の高い位置に月がある場合には、あえて少し低めの空をみることで、月明かりの影響を小さくすることができるということです。

4：いよいよ観察！見る方角は？流星を見つけるコツ

ペルセウス座流星群は、その名の通り「ペルセウス座」の近くに放射点があり、流星は放射点から放射状に出現するように見えます。

好条件となる13日午前0ごろに北東の空を眺めると、地平線から約30度の高さ（手をまっすぐ出してこぶしを三回重ねた高さ）に位置するペルセウス座を見ることができます。

しかし放射点の位置に関わらずどの方向にも流れるので、なるべく広い範囲を見渡すと流星をとらえられる可能性が上がります。暑さ対策をして、体調を崩さないようにして、安全に観察してください。

参考：国立天文台「ほしぞら情報」「流星群の観察方法」