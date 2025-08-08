Mrs. GREEN APPLE若井滉斗 ディズニー映画『アラジン』が大好き!?「“自分はアラジンなんじゃないか？”って一時期錯覚していましたから」
8月4日（月）の放送では、東京ディズニーリゾート®夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」のために書き下ろしたテーマソングで新曲の『Carrying Happiness』にまつわる授業（放送）をお届けしました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
＜リスナーからのメッセージ＞
先日、ディズニーランドとシーにインしてきました！ ミセス先生との出会いは大森先生が（TBSの音楽特番「音楽の日2023」で映画「アラジン」の楽曲）「A Whole New World」を（上白石萌音さんと）歌っていて、それにディズニーファンである私は感動し、いつかミセスとディズニーがコラボしたら最強だなと願っていたらまさか叶いました！
ベイマックスも100発100中で「Carrying Happiness」に当たりました！「Carrying Happiness」がかかるとみんなも楽しそうにジャンプしたり、歌っているみんなの姿を見るのも幸せな気持ちになります！ たくさんのHappinessを届けてくださり、ありがとうございます！（28歳）
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：嬉しいね！ ディズニーファンの方にも（届いている）ね。
藤澤：あのときの「A Whole New World」！
#音楽の日 https://twitter.com/hashtag/%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%81%AE%E6%97%A5?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— 音楽の日 (@TBS_ONGAKUNOHI) July 15, 2023 https://twitter.com/TBS_ONGAKUNOHI/status/1680175446288375808?ref_src=twsrc%5Etfw
日本に #歌のGIFT https://twitter.com/hashtag/%E6%AD%8C%E3%81%AEGIFT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw をお届け🤲
リアルタイム実況で
激レア本番直前ショット配信📸
✨#東京ディズニーリゾート https://twitter.com/hashtag/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BA%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
スペシャルパフォーマンス✨
このあとは#大森元貴 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E6%A3%AE%E5%85%83%E8%B2%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw (#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) と#上白石萌音が登場 https://twitter.com/hashtag/%E4%B8%8A%E7%99%BD%E7%9F%B3%E8%90%8C%E9%9F%B3%E3%81%8C%E7%99%BB%E5%A0%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw！
東京ディズニーシー「アラビアンコースト」から… pic.twitter.com/W2slb3XCCF https://t.co/W2slb3XCCF
大森：もう、何年前？
藤澤：2年前……になるね！
大森：そうなのか！「NOAH（ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”）」の年だったな、たしか！
ディズニーとはゆかりがあり、今までもいろいろと歌わせていただきました！ この前も「星に願いを」（ピノキオ）を歌わせていただいたりとか、去年も「輝く未来」（塔の上のラプンツェル）を歌わせていただいたりとか……。
若井：もう、王子様じゃないですか〜！
大森：え？ いまさらですか？
藤澤：そっちできたか〜！
若井：調子乗ってる？
大森：“ディズニーとコラボ”とかじゃなく、じゃないですか？
若井：なにがですか？
大森：出会ったときから！
若井：いやいや、出会った時はめちゃくちゃ怖かったですよ（笑）？
大森・藤澤：（笑）。
若井：王子様とは正反対というか！
大森：はぁ？ だれがヴィランや！ ……いや、でもありがとうございます！ 若井さん、どうでしたか？
若井：ど、どうでしたか（笑）？ でもたしかに、僕「アラジン」のビデオを持ってて、めちゃくちゃ観てましたからね！ セリフを覚えるくらい！
大森・藤澤：お〜！
若井「ジャスミンッ……！」って（モノマネをしながら）。
藤澤：名前呼んだだけやん（笑）。
若井：自分はアラジンなんじゃないか、って一時期錯覚してましたから！
大森：あっ……違いますよ？
若井：言うなよ（笑）！ いや、子どもの頃よ？ 純粋な頃よ？
大森：ぜんぜんアラジンじゃない！
若井：ジーニーも大好きで！「ジーニーさんでぇ〜す！」（モノマネをしながら）。
大森：わかりました、わかりました。
藤澤：劇団四季も観に行きましたね（笑）。
大森：大好きです！ でも、本当にこうやって届いてて嬉しいです！ ありがとうございます!!
番組では他にも、NHK連続テレビ小説「あんぱん」スペシャルステージがおこなわれるNHK総合の番組「MUSIC GIFT 2025 〜あなたに贈ろう 希望の歌〜」（8月9日（土）19:30〜20:55、22:00〜22:50）や、「キリン 午後の紅茶」のCM「夏の影」編のために書き下ろされた新曲「夏の影」などについて語る場面もありました。
