無料で雪の宿とドリンクもらえる！渋谷モディで「三幸製菓」のイベントが開催中。《8月10日まで》

三幸製菓は、8月10日の「雪の宿の日」を記念し、「雪の宿」の世界観を楽しめるイベント『8.10（やど）で覚えてね！「雪の宿の日」 POPUPステーション』を、2025年8月10日まで、渋谷モディ カレンダリウムD08にて開催中です。

無料で雪の宿とドリンクがもらえる！

イベントでは、"かまくら"をイメージしたフォトスポットや、SNSフォローキャンペーン、「雪の宿」をはじめとした商品のカプセルトイの設置、「ホワミル」とのグリーティングなど、楽しいコンテンツが盛りだくさん。

実施時間は各日11時から18時。入場料は無料です。

来場者には「雪の宿」の味わいをイメージしたポップアップ限定のオリジナルコールドドリンクと「雪の宿」が無料で配布されます。

ドリンクは「ドリンク引き換え整理券」が必要です。配布スケジュールはホワミル公式Xを確認してください。

そのほか「雪の宿」の名前やパッケージにちなみ、真夏の渋谷に"かまくら"をイメージしたフォトスポットも登場。横には公式キャラクター「ホワミル」と「チャミル」のイラストパネルも設置。

Xで、「雪の宿」公式キャラクター「ホワミル」の公式Xアカウントをフォローすると、本イベントにちなんだ「ホワミル」の雪の宿オリジナルステッカーが先着順の数量限定でもらえます。

会場には「雪の宿」を含めた三幸製菓商品の公式カプセルトイ2種類も設置。ガチャガチャ好きさんは必見です。

数量限定でなくなり次第、販売は終了します。

お菓子クリエイターまんなたぬきさんとコラボレーションした、「雪の宿」製菓作品も公開中。「雪の宿」の世界をお菓子で表現した本イベント限定の作品は要チェックです。

会場には「雪の宿」公式キャラクターの「ホワミル」が登場し、グリーティングイベントを開催。大人から子どもまで、いっしょに写真撮影を楽しめますよ。

ホワミルの登場スケジュールはホワミル公式Xを確認してください。

気になる人は週末のお出かけ候補にいれてみては。