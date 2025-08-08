現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が8日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。夏の思い出について語った。

落合氏は暑さを乗り切るために「食べること」の重要性を説く。その流れで信子夫人に深く感謝した。「女房が栄養バランスを考えて“腹いっぱい食べなきゃダメよ”と。全部、任せきり。おかげで好き嫌いがなくなった」。嫌いな食べものを避けようとすると、信子夫人から「人がうまいと思って食べるものを、食べられないなんて、あんた不幸だね」など苦言をもらなながら改善したという。

信子夫人が用意する食卓には毎晩、肉と魚の両方が並び、食べるのに1時間程度かかったという。「（信子夫人は）ずっと作っている。一緒に食べたことなんて、なかった。（自身が）そろそろ終わるころに（信子夫人が）食べ始める」。夫人による栄養管理のおかげで体重計にのらなくても、現役時代は常に85〜86キロをキープ。パフォーマンスをしっかり発揮できた。「体が資本。食べることを一生懸命に考えないと。体力がなくなると技術まで表現できなくなる」。食事の重要性を繰り返し力説した。