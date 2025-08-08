183万円から！ ダイハツ新「軽ワゴン」に大反響！ 「“オプションの標準装備化”が好評」「比較的安価でイイ」の声も！ “専用外装”も用意された「タント ファンクロス“Limited”」販売店からの声とは？

販売店に寄せられた反響とは？

2003年の初代登場以来、スーパーハイトワゴンという新ジャンルを築いてきた「タント」シリーズ。

現行モデルの4代目は2019年に登場したのち、2022年には「タント ファンクロス」がラインナップに追加され、アウトドア志向の装備やデザインで注目を集めました。

そして、2025年7月1日にタント、タントカスタム、タント ファンクロスの特別仕様車として「Limited」が新たに加わりました。

なかでも、「タント ファンクロス“Limited”」に対して、販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

オプション標準化されたオトクな1台！

タント ファンクロスのボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1785mm、ホイールベースは2460mmと、高い全高とスクエアなフォルムにより、広々とした室内空間を実現しています。

インテリアには撥水加工のシートや防水仕様のシートバックを採用し、汚れた荷物や濡れた道具の積み下ろしにも配慮した設計が特徴です。

パワーユニットは、自然吸気エンジンとターボエンジンの2種類を用意。

全車CVTを組み合わせ、駆動方式は2WDまたは4WDから選択可能です。

先進安全装備として「スマートアシスト」を標準装備し、衝突回避支援ブレーキや車線逸脱警報など、日常の安心を支える機能が充実しています。

今回のタント ファンクロス“Limited”では、運転支援機能をまとめた「スマートクルーズパック」を標準装備。

全車速対応のアダプティブクルーズコントロールやレーンキープコントロール、専用ディスプレイ、ETCユニットなどを備え、ロングドライブでの快適性と安心感を高めています。

さらに、車両の個性を引き立てる専用の外装加飾やシートアンダートレイを含むディーラーオプションも用意され、実用性とデザイン性を両立したパッケージとなっています。

そんな、タント ファンクロス“Limited”について、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

関東圏のダイハツ販売店担当者は次のように話します。

「発売から間もないため、詳細な納車スケジュールは未定です。

ただし、部品供給の都合により、生産は8月以降となり、納車はその後になる見込みです。

タント全体では『比較的安価で、少し上乗せすればターボエンジンが選べる』という理由から、ターボモデルが人気を集めています」

一方、関西圏のダイハツ販売店担当者は次のように語ります。

「半導体不足の影響で、納車にはおよそ1ヶ月半かかる見込みです。

『安全に走行したいのでスマートクルーズパックは必須』というお客様が多く、今回の標準装備化は好評です。

当店では高速道路よりも通勤など日常使いを目的に購入される方が多く、『ターボではなく自然吸気エンジンで十分』という声が多い印象です」

なお、タント ファンクロス“Limited”の価格（消費税込）は、2WDモデルが183万1500円から、ターボモデルが192万5000円からに設定されています。

アウトドアの楽しさと実用性を兼ね備えたタント ファンクロスに、手頃な価格で魅力的な選択肢として加わったLimited。

日常使いからレジャーまで幅広いニーズに応える一台として、今後の人気向上が期待されます。