大雨の影響で、道路の通行止めや列車の運転見合わせなど、交通に乱れが出ています。

【鉄道】

JR在来線で終日運転を見合わせているのは、吉都線の全線、日豊本線、肥薩線、日南線の一部の区間です。

【道路】

16時現在、高速道路で通行止めになっているのは、九州自動車道の鹿児島北インターと栗野インターの間、東九州自動車道の国分インターチェンジと末吉財部インターの間です。

また一般道は、国道220号の一部区間など国道12か所で通行止め、県道31か所で通行止めとなっています。

【バス】

鹿児島市内の路線バスも遅れが出ていて、

▼霧島市、姶良市方面の路線バスは終日運休となっています。

▼空港連絡バスは高速道路の通行止めで大幅に遅れが出ています。

【飛行機】

17時現在、空の便はこれまでに、鹿児島空港を発着する79便が欠航。空港は混雑が続いています。

（東京から帰省）「（着いたのは）午後3時前ぐらい。（もともとは）午前8時ぐらいに到着予定だった。パニックになった」

（東京へ）

「東京に行くのが楽しみだったのでショックだし不安」

「おばあちゃんたちと会って、話したり遊んだりする予定だった。行けるか分からない状況で不安」

9日は日本エアコミューターの県内の離島を結ぶ便合わせて13便の欠航が決まっています。

