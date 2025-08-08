市長に学歴詐称の疑いが指摘されている静岡県伊東市に「市長への殺人計画が進んでいる」など脅迫電話があったことが明らかになりました。

◇

8日朝、伊東市役所に姿を現した田久保真紀市長。

――8日、提出は？

田久保市長

「…」

「東洋大学卒業」と広報誌に記載された学歴が、実際には「除籍」であったことが発覚した問題。

6日、市長の経歴問題などについて調査する市議会の百条委員会から再度、「卒業証書」とする文書の提出と「証人尋問への出頭」を求められ、8日午後4時が文書の提出期限となっていました。

田久保市長については「続投理由」についても物議を醸しています。

田久保市長

「私の公約でもあります、新図書館建設計画の中止、伊豆高原メガソーラー計画の白紙撤回。私に与えられた使命。現在、メガソーラー計画も、新図書館建設計画も水面下で激しく動いている」

そして8日、参加した市の幹部職員との会議では、「メガソーラー計画が水面下で激しく動いている」とした発言について、職員から「もう周知の事実で、何か市としても隠してるわけではない。それは違うんじゃないですか」と反論がありました。

会議の中で田久保市長は「ホームページ上で後日訂正する」と、話したということです

また、これまでの苦情のほかに「市長への殺人計画が進んでいる」「庁舎を爆破する」など脅迫電話が確認されたことも報告され、市は警察に相談したといいます。

そして、締め切りの午後4時前、田久保市長は手に茶色い封筒をもって議長室に入っていきました。

伊東市議会 中島弘道議長

「きょうはしっかり持ってきましたか？」

田久保市長

「期限になりましたので、持ってきました」

中島議長

「すぐに開封させていただいて、いいですか？」

田久保市長は報道陣の問いかけに答えることはなく、その後、回答書の中身を確認され議長が報道陣の質問に答えました。

中島議長

「今回は記録の提出の拒否。拒否の理由は前回と同じ」

記録の提出は「拒否」ということで回答。

中島議長

「まだ出頭に関しては、何も書かれていませんでした。これは百条委員会、市議会を軽視、市民を軽視につながる。私たちは、 市民からいつまでこんなことをしていると強く叱られている」

田久保市長の辞職を求める署名活動も始まっていて、議会でも百条委員会での告発という手続きを進め不信任決議案を出さざるを得ないとしているということです。