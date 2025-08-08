◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（８日・横浜）

巨人は山崎伊織投手が９勝目を目指して先発。６点の援護をもらい、５回４安打１失点で勝ち投手の権利を得た。

巨人は初回２死二塁、キャベッジ外野手が詰まりながら左前に落ちる安打を放ち、二塁から泉口が帰り１点を先取した。

さらに２死一塁から２死満塁となったところで、リチャード内野手が左前タイムリーを放ち、２点を追加。門脇誠内野手も左前打したが、二塁から本塁を狙った中山は左翼からの好返球でタッチアウトとなった。

３点の援護をもらった山崎が２回に１点を返された。無死満塁とされ、京田の遊ゴロでオースティンがかえり１点目。なおも１死一、三塁でジャクソン投手の送りバントで二、三塁とされたが、桑原将志外野手を空振り三振に打ち取り、１失点で切り抜けた。

巨人は４回に３点を追加。１死一、三塁とし、山崎の三塁線へのバントは三塁走者が本塁を突けなかったが、三塁・宮粼敏郎内野手の失策を誘い１死満塁。丸佳浩外野手は右犠飛を放ち、４点目。さらに、２死一、二塁から佐々木が右中間を破る２点三塁打を放ち、リードを５点に広げた。

５回の巨人はキャベッジの右前打、四球などで１死満塁となったが、門脇は二ゴロで本塁封殺、山崎は空振り三振で追加点はならなかった。

山崎は失点した２回以降、３、４、５回をいずれも３者凡退に抑えた。

山崎の投球について杉内俊哉投手チーフコーチは「変化球が少し浮いているという印象。（山粼）伊織なら投げながら修正できると思うので試合の中で修正していってほしい。見せ球をしっかり使うこと。高低・左右・誘うときは間違わずに。先制してもらったが、この点を守ろうとせずに、攻めの投球をしてほしい」とコメントした。