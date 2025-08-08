元日本テレビでフリーアナウンサーの笹崎里菜（33）が8日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、アナウンサーに対しての“偏見”を語った。

職業に対する偏見について聞かれた笹崎アナは「アナウンサーだから、野球選手とかスポーツ選手好きそうって思われることが多くて」と語った。

また「大谷翔平選手が結婚された時に、“女子アナじゃなくてよかった”ってなった時に、“そんなに嫌われているんだ”みたいな…」と明かした。

MCのミッツ・マングローブは「嫌われているというより、安直に思われてちゃっているんじゃないですか？女性アナウンサーとスポーツ選手っていうのは、よく職場結婚って言うじゃないですか」と言い、ドジャース・大谷翔平が元女子バスケットボール選手の真美子さん（旧姓・田中）と結婚したことで“職場結婚”で「済ませなかったっていうところで、女子アナじゃなくてよかったっていうところなのかもしれない」と語った。

さらに「でも、実際に電話番号を渡そうとして止められた人いるらしいですけどね」と、日本ハム時代の話として語ると、笹崎アナは「そうなんですか？へえ〜、勇気ある。ガッツある」と驚いていた。