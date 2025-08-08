Image: RINOCOCO13

キャンプや釣りなどのレジャーから段ボールの開梱まで、あると便利なミニナイフ。今回はその中から、軽量小型ながら本格派の「SPEEDY」が面白そうだったのでチェックしてみました。

46gの小型軽量ながらSUS440C高硬度ステンレスを採用の本格派であり、ワンプッシュで展開するスプリング機構もクセになるポイントだそう。

法令的に日常的な持ち歩きはNGですが、携帯性や収納性が高いのは荷物が多いアウトドアにも助かりそうですね！

高硬度ステンレスで切れ味も自信アリ

Image: RINOCOCO13

「SPEEDY」はプロ用包丁や本格アウトドアナイフにも使われるSUS440C高硬度ステンレスブレードを採用。焼入れや焼戻し処理により、ステンレス鋼の中でも最高クラスの耐久性と切れ味を実現しているそう。

Image: RINOCOCO13

プロユース品質を日常使いに落とし込んでいるそうで、段ボールの開梱からブッシュクラフトまで自慢の切れ味でマルチに使えるのがポイント。

Image: RINOCOCO13

小さい中にも工夫があり、例えばブレードの穴加工もそのひとつ。空気の通り道があることで刃が食材や物にくっつかずスムーズにカットできるそうです。

46g超軽量×ライナーロックで収納携帯性が抜群

Image: RINOCOCO13

開いた状態での全長は9cm、重さは46gというかなりの軽量コンパクトさ。ライナーロック式スプリング機構を採用し、ワンプッシュで刃が出てくる仕様。

手に持っているとこのギミックで遊んでしまいそう……！

Image: RINOCOCO13

ハンドルはガラス繊維を積層固化した「ブラックG10」を採用。軍用ナイフや拳銃グリップにも使用される素材で優れた耐衝撃性と防水性を備え、さらに加工によって高いグリップ力も発揮。

ハンドル長5.3cmという超小型サイズですが、動画で見るとしっかり握れて使いやすそうですね！

防災グッズに良さげ

Image: RINOCOCO13

この軽量コンパクトさは荷物を減らしたいアウトドアレジャーに重宝しますね。他には防災グッズに入れておくと応急処置や非常食の開封などもスムーズにできるでしょう。

刃物なので普段の持ち歩きは法令的にもNGですが、ひとつ備えておくと便利かと。

アウトドアから防災グッズにも便利な本格仕様のスプリング式コンパクトナイフ「SPEEDY」は現在、クラウドファンディングサイトmachi-yaにて先行セールを実施中。

執筆時点では一般販売予定価格から24％OFFの5,910円（送料・税込）からオーダー可能でした。

詳細は下のリンクからどうぞ。

