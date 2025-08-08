友人の実家に嫌がらせ電話が。一緒に帰省した大学生は村八分にあっていると確信するが…／極楽に至る忌門
『極楽に至る忌門』（逆木ルミヲ：著、芦花公園：原作/KADOKAWA）第7回【全8回】
【漫画】『極楽に至る忌門』を第1回から読む
四国の山奥にある小さな村。そこには奇妙な仏像があり、大切に祀られていた。友人・匠の帰省に付き添い、東京から村を訪れた隼人は、村人たちの異様に冷たい空気に違和感を抱く。「村八分にあっているのでは」と疑ったものの、匠の祖母は穏やかな態度で憔悴している様子はない。隼人は確信を持てずにいたが、夕食の最中、匠の祖母が「仏を家に近づけた」と言うと匠の態度は急変。顔色を変えて家を飛び出し…その夜、失踪。隼人はそこから立て続けに起きる奇妙なことに巻き込まれていく――。恐ろしい土地の因縁と、怪異を描いた『極楽に至る忌門』の世界をお楽しみください。
【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】
