ºûºêÎ¤ºÚ¡¡Ãæ´ÝÍº°ì¤Î³èÆ°¼«½Í¤Ç¡Ö³Î¤«¤Ë¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¡£¹Í¤¨¤Æ¤â¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºûºêÎ¤ºÚ¡Ê33¡Ë¤¬8Æü¡¢TOKYO MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¤ÇMC¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¡ÈÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÀöÎé¡É¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î°ÊÍè¤ÎÆ±ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ç¡¢À¸ÊüÁ÷¤â¤½¤ì°ÊÍè¤È¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Îºûºê¥¢¥Ê¡£ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥ß¥Ã¥Ä¤«¤é¡Ö¥ß¥»¥¹Ãæ´Ý¡×¤ÈºòÇ¯1·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤ÎÌ¾¤ò¸À¤ï¤ì¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤«¤é²¿¸À¤ï¤ì¤ë¤«ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥ß¥Ã¥Ä¤â¡Ö¥ß¥»¥¹´¶¤âÂçÊ¬Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºûºê¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡£ÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¥ß¥Ã¥Ä¤Î¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª²¿¤«¤ä¤À¤ä¤À¡ª°ã¤¦°ã¤¦¡ª¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°ì¿Í¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¡¢23Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆÈ¤êÎ©¤Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡©°ì¿Í¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤¿¤¤¡Ä°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¡£»ä¤Ï²È¤ò½Ð¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¶¤Þ¤Ë¸À¤¤¡¢ºûºê¤ÏÉ¬»à¤Ë¡Ö°ã¤¦°ã¤¦°ã¤¦¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÈ¿ÏÀ¡£MC¤Î³À²ÖÀµ¤â¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥ß¥Ã¥Ä¤òÀ©»ß¤¹¤ë¤È¡¢¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡ÖÀÚ¤ê¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³À²Ö¤Ï¡Ö¤É¤ÎÀÚ¤ê¼è¤ê¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢¥ß¥Ã¥Ä¤â¡Ö2Ê¬¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÀöÎé¤ò¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«¼çµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºûºê¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¡£¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¤È¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¦µ¡²ñ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤á¤Æ¼«Ê¬¿§¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª»Å»ö¤â¡Ä¡£³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥Ä¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿§¡¹Ã£´Ñ¤ò¤·¤Æ¹Ô¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Õ¥§¡¼¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤¤¤ª´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡Ãæ´Ý¤ÏºòÇ¯8·î¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤Ë½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤ÎÌ©²ñ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤¿¡£º£Ç¯1·î3Æü¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¡£6·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖÄ¹¤«¤Ã¤¿Æü¡×¤ËVTR½Ð±é¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡ºûºê¤â¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£³Î¤«¤Ë¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¹Í¤¨¤Æ¤â¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¡ÈÀÚ¤ê¼è¤ê¡É¡¢ºûºê¤â¡ÖÉÝ¤¤¡Á¡Á¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£