FC東京は8日、DF木村誠二（23）がベルギー1部ウェステルローへと完全移籍すると発表した。木村は7日に成田空港を出発し、現地入り。この日、メディカル検査を受け、正式に発表となった。

アカデミー出身の木村は、クラブを通じて「期限付きで他のクラブに移籍していた期間もありましたが、中学一年生から約11年間、ずっとFC東京の選手としてサッカーをしてきました。今回は完全移籍になるので、初めてFC東京という肩書が完全に外れることになります。これまでたくさんの応援をありがとうございました」と、感謝の思いを言葉にした。

さらに、「どんなときもどこのチームにいても、応援してくださるみなさんのおかげで今の自分があると思います。東京の選手としてし合いに出られていた時間は短いものでしたが、東京のユニホームを着て味の素スタジアムで試合に出場できたことをとても幸せに感じています。海外のチームで、時差もあるなかで試合を見てもらえる機会はかなり減ってしまうと思いますが、日本まで活躍している情報が届くように必死で頑張ってきます」と続け、最後に「東京の躍進を心から願っています。本当にありがとうございました！」と結んだ。