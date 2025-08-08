97年朝日杯3歳S、98年有馬記念、99年宝塚記念、有馬記念とG1を4勝したグラスワンダー（牡、父シルヴァーホーク）が8日、息を引き取った。ビッグレッドファームが発表。30歳だった。

年を重ね、この夏も元気に過ごしていたが前日の夕方に容態が悪くなり、この日の夕方に帰らぬ馬になった。高齢に伴う体力の低下から多臓器不全を発症したと診断された。

現役時代は97年9月13日に美浦・尾形充弘厩舎所属でデビューし、新馬戦からアイビーS、京成杯3歳S、朝日杯3歳Sと無敗4連勝でG1制覇。98年有馬記念から99年宝塚記念、有馬記念と春秋グランプリ3連覇を成し遂げた。

00年宝塚記念（6着）のレース中に左第３中手骨骨折を発症し、通算15戦9勝で引退、社台スタリオンステーション（北海道安平町）で種牡馬入り。08年ジャパンカップを制したスクリーンヒーローを出し、スクリーンヒーローの子モーリスも種牡馬として活躍馬を出している。11年宝塚記念を制したアーネストリーもグラスワンダー産駒だ。

20年に種牡馬を引退後、明和牧場（北海道新冠町）で余生を送った。