½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤Ø½éÀïÆÍÇË¤Î²£ÉÍ¡¦Â¼ÅÄ´ÆÆÄ¡¡¹ë±«¤Ç£±»þ´Ö£·Ê¬ÃæÃÇ¡ÖÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤â¡Ö¤³¤ì¤â·Ã¤ß¤Î±«¤È¡×ºÆ»°¹¥¼é¤Î¥Ê¥¤¥ó¤ò¾Î»¿¡Ö¿¥ÅÄ¤Ë¤Ï¡ØÆüËÜ°ì¤ÎÌî¼ê¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¡×
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£±²óÀï¡¢²£ÉÍ£µ¡Ý£°ÆØ²ìµ¤Èæ¡×¡Ê£¸Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥ÄÇÆ¼Ô¡¦²£ÉÍ¤¬ÆØ²ìµ¤Èæ¤ò²¼¤·¡¢²Æ¤ÏÁ°²ó½Ð¾ì¤Î£²£²Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¡£»Í²óÅÓÃæ¤Ë¹ë±«¤Ë¤è¤ë£±»þ´Ö£·Ê¬¤ÎÄ¹¤¤ÃæÃÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½¸Ãæ¤òÍð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾¾ºäÂçÊå¤òÍÊ¤·¤¿£±£¹£¹£¸Ç¯°ÊÍè£²£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤Ø¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Â¼ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½Õ¤Ï½Õ¡£½ÕÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢²ÆÉ¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Á´°÷¤Ç·è¤á¤Æ¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÁª¼ê¤¬£±Àï£±ÀïÀ®Ä¹¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¡£Áª¼ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¤ÃæÃÇ¤â¤¢¤ê¡¢½¸Ãæ¤òÊÝ¤Ä¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢´Ä¶¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤â·Ã¤ß¤Î±«¤À¤È¡£¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤ÆºÆ»î¹ç¤À¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Á´°÷Ìîµå¤Ç¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÎÎÏ¤¬½Ð¤»¤¿¡×¤È¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î£²Ç¯À¸±¦ÏÓ¡¢¿¥ÅÄ¤¬´°Éõ¡£±üÂ¼Íê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡¢°¤Éô¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤Ê¤ÉÌ£Êý¤ÎºÆ»°¤Î¹¥¼é¤Ë¤âµß¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ï¤êÌî¼ê¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Å¥¤¯¤µ¤¯¡¢£±¤Ä£±¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿¥ÅÄ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ°ì¤ÎÌî¼ê¤¬¼é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¼«¿®»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£