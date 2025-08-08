普段はド派手な衣装でリングを沸かす日本人女子レスラーが、カジュアルスタイルの衣装で登場。シンプルだからこそ映える“肉体美”と本人のビジュアルに、多くのファンがリアクションを寄せていた。

【画像】日本人女子、仕上がった肉体と“おしゃれ柄”リングギア

WWE女子スーパースターのカイリ・セインが5日、自身のインスタグラムを更新。日本時間の同日に放送されたWWE「RAW」内で披露した衣装で撮影された自撮りショットを公開した。

これまでのド派手な装飾を施した衣装とはうって変わって、この日はブルーのチェックが映える衣装を着用。シンプルな衣装だからこそ、怪我から復帰後“さらに仕上がった”と評判の分厚い筋肉が映えている。

この日の「RAW」では“カブキ・ウォーリアーズ”としてタッグを組むアスカとともに、直前のプレミアムライブイベント「サマー・スラム」で女子タイトル戦を戦った日本人レスラー、イヨ・スカイをねぎらうやり取りが放送されたが、7月29日放送の同番組では“フェノメナール”AJ・スタイルズと組み、連敗を喫していたラケル・ロドリゲス＆ロクサーヌ・ペレス組に一矢報いるなど、怪我から復帰後も存在感を示している。

“海賊姫”の新たな一面をのぞかせる新衣装にファンからも「いい体型してる！」「かっこよくて美しい海賊女王！」「めっちゃ可愛い服だね！」「なんてことだ、美しすぎる」などとコメントが殺到。約4.8万件の“いいね”が押され大反響となっていた。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved