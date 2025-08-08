鹿児島県は８日未明から、短時間に大雨をもたらす「線状降水帯」が発生するなど、記録的な大雨に見舞われた。

気象庁は８日午前５時、同県霧島市に大雨特別警報を出し、昼には警報に切り替えたが、大雨で地盤が緩んでいる場所があるとして、土砂災害への警戒を呼びかけている。

同庁によると、同県薩摩地方では８日午前１時と、午前４時４０分〜同５時５０分に線状降水帯が計６回発生。７日から８日にかけた２４時間降水量の最大値（８日午後６時現在）は、同県霧島市で５１５・５ミリと観測史上最多を更新し、平年の８月の１か月分を超える雨となった。

８日の大雨は、東シナ海から暖かい空気が九州で停滞する前線に流れ込み、前線が活発化したことが要因という。前線は今後数日、西日本付近に停滞する見込みで、九州では９日も警報級の大雨となる可能性がある。９日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、九州南部２００ミリ、北部１２０ミリ。

８日に記者会見を開いた同庁の立原秀一・予報課長は「少しの雨でも再び災害の危険度が高まる恐れがある。引き続き、土砂災害や河川の増水、氾濫などに厳重な警戒を」と呼びかけた。

◇

記録的な大雨で大雨特別警報が出た鹿児島県では８日、避難情報で危険度が最も高い「緊急安全確保」が出された。

鹿児島県警などによると、同県姶良（あいら）市蒲生町で同日午前４時４５分頃、裏山の土砂崩れで住宅が倒壊した。住宅には４人が住んでおり、女性２人が病院に運ばれ、軽傷だった。１人は外出中で、残る３０歳代の女性の行方を県警や消防が捜索している。同県霧島市隼人町でも山の土砂が崩れ、木造平屋住宅が倒壊。１人暮らしの女性（６６）が巻き込まれたが、逃げ出して無事だった。

多くの住宅で床上浸水が確認された同市隼人町で、お好み焼き店を営む男性（４５）は「片付けが終わっても、営業再開はいつになるかメドが立たない」と途方に暮れていた。