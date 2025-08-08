クリップで挟めて、自立もするmagsafe対応のスマホスタンド。出先での動画視聴に
新幹線や飛行機、観光バスなどでの移動中、スマホで動画を観て時間をつぶしたくなることってありませんか？
そんなときに頼りになるのが「スマホスタンド」ですが、離着陸時はテーブルが使えなかったり、そもそもスペースが狭くて置き場に困ることも…。
クリップ × MagSafeで強力ホールド
そんな問題を解決してくれたのが、サンワダイレクトから新たに発売された「MagSafe対応 スマホスタンド」（税込 2,480円）。
さまざまな場所に挟んで固定できる、クリップ式のスマホ専用ホルダーです。
使い方はとってもシンプル。まず、ヒンジ部分を開いて、片方の端についているクリップをテーブルの天板などにしっかり挟み込みます。
クリップは最大3.2cmまで開くので、厚みのある天板でもしっかり固定できました。
あとは、もう片方の端にiPhoneの背面を近づけるだけ。MagSafeの磁力でピタッと張りつきます。耐荷重は300gまで。N52ネオジウム磁石という非常に強力なマグネットを採用しているため、多少の揺れではびくともしません。
また、ヒンジ部分は360度回転する仕様になっていて、スマホの角度を細かく調整可能。MagSafeのおかげでスマホの脱着や縦横の変更も片手で瞬時に行えます。
これなら座席まわりのちょっとした出っ張りなどにも簡単に設置できますし、テーブルが小さい場合でも邪魔にならず、快適に視聴することができました。
卓上スタンドとしても
卓上スタンドとしても使える2Way仕様なのも、うれしいポイント。
クリップで挟めないシーンでも、テーブルにそのまま置くだけで安定するので、旅先や自宅でのちょっとしたスマホ置きとしても重宝しています。
重さはわずか96g。僕が使っているiPhone 16 Pro Maxのおよそ半分の軽さで、旅行や出張の際も気軽にバッグへ放り込めるサイズ感です。
基本的にはMagSafe対応のiPhone用ですが、付属のメタルリングをスマホやケースの背面に貼り付ければ、AndoroidなどのMagSafe非対応の機種でも使えるようになるとのこと。カラーは今のところ「ブラック」のみの展開です。
Photo: SUMA-KIYO