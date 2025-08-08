円がじり安の動き、日銀主な意見や石破おろしへの警戒も＝ロンドン為替



ロンドン市場では円売りがじりじりと進行している。ドル円は高値を147.77レベルに更新。ユーロ円は高値を171.99レベル、ポンド円は198.66レベルなどに更新している。



材料としては、東京朝方の公表された日銀主な意見で、「米関税政策の影響の見極めには少なくとも今後2-3カ月は必要」「急速な利上げは日本経済にダメージ、適時の利上げが重要」と利上げを急がない姿勢が示されたことが材料視されているもよう。また、自民党の両院議員総会では、総裁選前倒し実施を求める声が多くでた。総裁選管理委員会で前倒しの可否を検討することとなった。いわゆる石破おろしの動きが円売りにつながる面も指摘されている。



USD/JPY 147.75 EUR/JPY 171.92 GBP/JPY 198.52

外部サイト