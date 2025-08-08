眞栄田郷敦「あんぱん」で北村匠海・高橋文哉それぞれと再共演 3人揃ってのオフショットが話題「顔面偏差値高すぎる」「豪華」
【モデルプレス＝2025/08/08】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の公式X（旧Twitter）が8日に更新された。俳優の北村匠海、高橋文哉、眞栄田郷敦のオフショットに反響が寄せられている。
【写真】眞栄田郷敦＆高橋文哉らの匂わせ投稿
この日に放送された第95話では、北村演じる嵩と、「鉄腕アトム」を手がけた天才漫画家・手嶌（眞栄田）が初めて対面する様子が描かれた。放送後、同アカウントは「本日初登場した、手嶌治虫を演じる眞栄田郷敦さん」「同世代でそれぞれ共演経験のあるみなさん。すてきなオフショットをいただきました」と紹介。それぞれが作中の衣装を着用し、ポーズを決める3ショットを公開した。
この3人のオフショットに、ファンからは「すごい豪華」「顔面偏差値高すぎる」「イケメン祭り」「朝から最高の3ショットが見れて嬉しい」と多くの反響が寄せられた。
また、同話で初登場した眞栄田は、北村と映画「東京リベンジャーズ」シリーズ（2021年・2023年）で、高橋とは映画「ブルーピリオド」（2024年）で共演。「あんぱん」で再共演となり「朝ドラで再共演するなんて」「胸熱」「映画とは別人みたい」「振り幅すごい」などの声も寄せられている。
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。今田演じる主人公・柳井のぶの夫・嵩を北村、嵩の親友・辛島健太郎を高橋、漫画家・手嶌治虫を眞栄田が演じている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
【写真】眞栄田郷敦＆高橋文哉らの匂わせ投稿
◆北村匠海・高橋文哉・眞栄田郷敦の3ショットに反響
この日に放送された第95話では、北村演じる嵩と、「鉄腕アトム」を手がけた天才漫画家・手嶌（眞栄田）が初めて対面する様子が描かれた。放送後、同アカウントは「本日初登場した、手嶌治虫を演じる眞栄田郷敦さん」「同世代でそれぞれ共演経験のあるみなさん。すてきなオフショットをいただきました」と紹介。それぞれが作中の衣装を着用し、ポーズを決める3ショットを公開した。
また、同話で初登場した眞栄田は、北村と映画「東京リベンジャーズ」シリーズ（2021年・2023年）で、高橋とは映画「ブルーピリオド」（2024年）で共演。「あんぱん」で再共演となり「朝ドラで再共演するなんて」「胸熱」「映画とは別人みたい」「振り幅すごい」などの声も寄せられている。
◆今田美桜ヒロイン朝ドラ「あんぱん」
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。今田演じる主人公・柳井のぶの夫・嵩を北村、嵩の親友・辛島健太郎を高橋、漫画家・手嶌治虫を眞栄田が演じている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】