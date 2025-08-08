グラスワンダー死す『ウマ娘』公式追悼「偉大な名馬のご冥福を心より」
有馬記念（1998、99年）を連覇した名馬・グラスワンダーが8日、死んだことが発表された。30歳。これを受け人気コンテンツ『ウマ娘』が公式Xを更新し追悼した。
【動画】何度も見たい！有馬記念のグラスワンダーVSスペシャルウィーク
グラスワンダーは、GI朝日杯3歳S（1997年）、有馬記念 （1998、99年）、宝塚記念（1999年）を制した名馬で、同期であるスペシャルウィークとは名勝負を繰り広げており、アニメ『ウマ娘』第1期でもその様子が描かれていた。
今回の訃報に『ウマ娘』公式は「8月8日、本作品でモチーフとさせて頂いておりますグラスワンダー号の訃報が届きました。関係者様にはお悔やみ申し上げると共に、偉大な名馬のご冥福を心よりお祈り申し上げます」と追悼した。
