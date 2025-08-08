Suchmos、活動休止から復活までを語るインタビュー映像公開 ジャムセッションの様子も
Suchmosが、自身のYouTubeチャンネルでスペシャルインタビュー映像『Sunburst - Member’s Voice』を公開した。突然の活動休止発表から再始動となった神奈川・横浜アリーナ公演までの足跡をたどる内容で、約27分間にわたりメンバーが当時の心境や現在の思いを語っている。
映像では、約6年間の活動休止期間中に抱いていた思いや、復活ライブで感じたこと、新EP『Sunburst』の制作背景、今秋から始まるアジアツアーへの意気込みを、メンバー自身の言葉で紹介。さらに、Suchmosの音楽の源泉とも言える貴重なジャムセッションの様子も収められている。
Suchmosは2013年に結成。21年2月に「修行の時期を迎えるため」として活動休止を発表し、同年10月にベースのHSUさんが死去。今年、サポートベーシストの山本連を迎え活動を再開し、6月21日、22日に神奈川・横浜アリーナでワンマンライブ『Suchmos “The Blow Your Mind 2025”』を開催。7月2日には約6年ぶりとなるEP『Sunburst』をリリースした。
