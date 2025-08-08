Ado、デビュー5周年記念ポップアップストアを全国5都市で開催決定 オリジナルアイテムも多数販売
歌い手のAdoがデビュー5周年を記念し、『Ado 5th Anniversary POP-UP STORE』を全国5都市で開催することが決定した。東京、北海道、福岡、大阪、名古屋で展開され、“Ado 5thの活動の表側の軌跡を辿る”をテーマに、2020年のメジャーデビューから5年間の歩みを振り返る展示を実施する。
【画像】充実のラインナップ！『Ado 5th Anniversary POP-UP STORE』オリジナルアイテム一覧
会場では店内展示やフォトスポットのほか、今回のために製作されたポップアップストアオリジナルアイテムを多数販売。Adoの活動を体感できる内容となっている。
Adoは現在、自身2度目となるワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』を開催中で、11月には東京ドームと京セラドーム大阪での凱旋公演『Ado DOME TOUR 2025「よだか」』も予定されている。
■『Ado 5th Anniversary POP-UP STORE』概要
東京：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F（8月28日〜9月14日）
北海道：サッポロファクトリー 2条館1F 特設会場（8月29日〜9月7日）
福岡：福岡PARCO 本館5F（9月5日〜9月15日）
大阪：ルクア大阪 ルクア イーレ4F SPACE（9月11日〜9月23日）
名古屋：栄スカイル9F 特設会場（9月13日〜9月23日）
