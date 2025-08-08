『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』人気バンド曲「咆哮」フルサイズ公開 オススメ楽曲投票企画も開始
今年2月から5月にかけて全国7都市30公演で36万人を動員したアリーナツアー「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」のBlu-ray/DVDを9月24日にリリースする Aぇ! groupが、LIVE DVDの発売に先駆けて、「咆哮」のライブ映像をYouTubeでフルサイズ公開した。
【動画】かっこよすぎる！『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』特別映像第2弾
CDデビュー前から、バンドとしての実力も高く評価されているAぇ! groupの新たなバンド曲として人気を集めている「咆哮」は、末澤誠也の攻撃的なハイトーンボイスと、疾走感と重厚感を併せ持つハードなバンドサウンドが際立つ楽曲で、彼らの全身全霊とも言えるエモーショナルなパフォーマンスと、それに応えるファンのコール＆レスポンスは圧巻。
そしてきょう8日から、今作の本編に収録される全27曲を対象に、ファンが選ぶ「誰かに、ぜひ観てほしい！」とオススメしたい楽曲投票『#あなたが1番見せたいAぇLIVE』がスタート。1位になった楽曲のフルサイズをYouTubeで公開することが予告されている。詳細は特設サイトにて記載されている。
