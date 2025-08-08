日向坂46富田鈴花1st写真集『鈴花サーキット』封入ポストカード　撮影／峠雄三 （C）光文社　

　アイドルグループ・日向坂46の二期生で、卒業を発表した富田鈴花（24）の1st写真集『鈴花サーキット』（光文社）より、封入ポストカード＆パネル展カットが公開された。

　先日発売された本写真集では、富田が卒業を目前に控える中、オーストラリア・クイーンズランド州を旅する様子を撮影。陽光降り注ぐゴールドコーストをスタートして、海岸沿いを北上。「楽園」を意味する美しき島、「クガリ」へ。雄大な風景にはしゃぎ、心から旅を楽しむ富田の素顔が詰まったロードムービーのような一作となる。

　今回は、写真集にランダム封入されるポストカードの最後の絵柄が解禁された。ブリスベンの夜のホテルで撮影されたランジェリーカットで、天使のようにあどけない表情を見せる。撮影最終日、旅の終わりに見せてくれたスペシャルなワンシーンとなる。裏面には富田からのメッセージも記載されている。

　また、本作のテーマ「ロードムービー」に沿って、「旅のはじまり」「道中」「旅の終わり」と、3テーマで開催中の発売記念パネル展で掲示されているカットから、それぞれ1点を特別公開された。