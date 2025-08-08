日向坂46富田鈴花、1st写真集特典のランジェリーカット＆パネル展カット公開
アイドルグループ・日向坂46の二期生で、卒業を発表した富田鈴花（24）の1st写真集『鈴花サーキット』（光文社）より、封入ポストカード＆パネル展カットが公開された。
【写真】特典ポストカード＆パネル展カット7点一挙解禁
先日発売された本写真集では、富田が卒業を目前に控える中、オーストラリア・クイーンズランド州を旅する様子を撮影。陽光降り注ぐゴールドコーストをスタートして、海岸沿いを北上。「楽園」を意味する美しき島、「クガリ」へ。雄大な風景にはしゃぎ、心から旅を楽しむ富田の素顔が詰まったロードムービーのような一作となる。
今回は、写真集にランダム封入されるポストカードの最後の絵柄が解禁された。ブリスベンの夜のホテルで撮影されたランジェリーカットで、天使のようにあどけない表情を見せる。撮影最終日、旅の終わりに見せてくれたスペシャルなワンシーンとなる。裏面には富田からのメッセージも記載されている。
また、本作のテーマ「ロードムービー」に沿って、「旅のはじまり」「道中」「旅の終わり」と、3テーマで開催中の発売記念パネル展で掲示されているカットから、それぞれ1点を特別公開された。
