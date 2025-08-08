@onefive¡¢Æ¸ÍØ¡Ø¥¢¥ë¥×¥¹°ìËü¼Ü¡Ù¤¬Âêºà¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡×MV¸ø³«¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ø¤Î·è°ÕÉÁ¤¯
¡¡@onefive¤¬¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡×¤ÎMV¤òËÜÆü8·î8Æü20»þ¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡ÈDOH YOH¡É¥·¥êー¥ºÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Æ¸ÍØ¡Ø¥¢¥ë¥×¥¹°ìËü¼Ü¡Ù¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£ÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥Õ¥í¥Óー¥È¤ò´ð¼´¤Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥Õ¥ìー¥º¡ÒNam¡Ä.¡Ó¤«¤é¡¢¡Ø¥¢¥ë¥×¥¹°ìËü¼Ü¡Ù¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¡£¥¬ー¥ë¥º¥Ñ¥ïー¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥Óー¥È¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¥¢¥ë¥×¥¹»³Ì®¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤¤ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¤º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯°Õ»Ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ì¶Ê¤À¡£
¡¡MV¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤¬·Ç¤²¤ë¡È2027Ç¯¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ø¡É¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Èー¥êー»ÅÎ©¤Æ¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤«¤é¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿4¿Í¤¬¡¢¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤ß¤Ø¤ÈÂ³¤¯¶õ¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¡È¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÉ½¸½¡£¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤ËÉâ¤«¤ÖÉðÆ»´Û¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢4¿Í¤¬ÉðÆ»´Û¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢¥Ñ¥ïー¥Ñ¥Õ¥Üー¥¤¥º¤Înaoto¤¬Ã´Åö¡£¡Ø¥¢¥ë¥×¥¹°ìËü¼Ü¡Ù¤Î¼êÍ·¤Ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥Õ¥í¥Óー¥È¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ä¥°¥ëー¥Óー¤Ê¿¶ÉÕ¤â¤¢¤ë¡¢¥¹¥¥ë¤È¸ÄÀ¡¢¥¥ã¥Ã¥Áー¤µ¤¬Â·¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢@onefive¤ÏÆ±¶Ê¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö¡õÆÃÅµ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë