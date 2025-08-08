¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥º³«Ëë ÂæÏÑ¤«¤éÌó120¿Í¤¬½Ð¾ì ½÷»Ò¹Ë°ú¤6Ï¢ÇÆ¤Ë´üÂÔ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¹ñºÝÁí¹çÂç²ñ¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥º¡×¤¬7Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤«¤éÌó120¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¡¢½÷»Ò¹Ë°ú¤500¥¥íµé¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë6Ï¢ÇÆ¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯¤ËÊÆ¥Ð¡¼¥ß¥ó¥°¥Ï¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¶â¥á¥À¥ë1¸Ä¡¢¶ä¥á¥À¥ë6¸Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë6¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÂæÏÑ¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥«¥Ì¡¼¤ä¥³¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥ë¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¿åÃæ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É14¶¥µ»¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î³«²ñ¼°¤ÇÂæÏÑÂåÉ½ÃÄ¤Ï¥·¥ê¥¢¤Î¸å¡¢¥Á¥§¥³¤ÎÁ°¤Ë104ÈÖÌÜ¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤È¤·¤ÆÆþ¾ì¤·¤¿¡£
¿å±Ë¤Î²«úì°«Áª¼ê¤È¶¦¤ËÂæÏÑÂåÉ½ÃÄ¤Î´ú¼ê¤òÌ³¤á¤¿Éð½Ñ¤ÎÂ¹²È閎Áª¼ê¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤ÎÃæ¤Î¸÷·Ê¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶½Ê³¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÂæÏÑ¤ÎÉð½Ñ¤¬¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÎÉ¤¤É¾È½¤äÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡ÊÄÄÍÆ琛¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
