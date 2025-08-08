º´Æ£µ±ÌÀ¤Î¡ÈÅ·°æ¥¹¥ì¥¹¥ìÃÆ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡¡µåÃÄ»ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë°ì·â¤Ë¥Õ¥¡¥óÎÞ¡Ö¤Ä¤¤¤ËÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡×
1985Ç¯°ÊÍè40Ç¯¤Ö¤ê¡¢À¸¤¨È´¤ÂÇ¼Ô¤Î30¹æ
¡¡ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀ³°Ìî¼ê¤¬¸«¤»¤¿¡ÈÅ·°æ¥¹¥ì¥¹¥ìÃÆ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£º£µ¨Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Î30¹æ¤Ë¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¥Û¥ó¥Þ¿À¡×¡ÖÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ï¤«¤ë¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡º´Æ£¤Ï8Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¡£4²ó2»àÌµÁö¼Ô¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¹âÍü¤Î5µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæ¤Ø¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨¤¿¡£·Ú¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤é¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀÊ¤Ø¡£º´Æ£¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤à¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂÇµå¤ò¸«Á÷¤ë¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°ìÎÝ¤Ø¡È³Î¿®Êâ¤¡É¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤ò¡¢Ãæ·Ñ¤·¤¿¡ÖDAZN¡×¸ø¼°X¤¬¡Ö°µ´¬¤ÎÇË²õÎÏ¡¡Å·°æ¤ò¤«¤¹¤á¤ë¤½¤ÎÃÆÆ»¤Ï¡¡¤Þ¤µ¤Ë¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆ°²è¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¼¡¡¹¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ä¤¤¤Ë30ËÜ¤ÎÊÉÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¤Í¡×
¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×
¡Ö¤Û¤ó¤Þ¿À¡ª¡×
¡Ö¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¤«¤Ã¤³¤è¤¹¡×
¡Ö30ËÜ¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ê¤Þ¤¯¤ê¡×
¡ÖÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ï¤«¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ä¤Ã¤¿¡×
¡¡À¸¤¨È´¤¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÇ¼Ô¤¬30ËÜ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1985Ç¯¤Î³ÝÉÛ¡¢²¬ÅÄ°ÊÍè40Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö³ÝÉÛ°ÊÍè¡¢À¸¤¨È´¤¤ÎËÜÊª¤Î4ÈÖÂÇ¼Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ë40Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¡£º´Æ£µ±ÌÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë