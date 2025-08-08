私の体が目当てだったの!!?　アラサー女性が彼氏に言われた“衝撃のひと言”とは……

マイナビウーマンが運営する働く女性のためのコミュニティ「あのね、わたし」では、ユーザーの女性たちから投稿を募集する「今月のテーマ」を開催中。

みなさんが思わず「分かる！」と共感してしまう内容から、「えっ、どういうこと!?」と驚いてしまうような内容まで、女性のリアルな投稿を紹介します。

■6月のテーマ「彼氏・夫に言われてビックリした言葉」

6月は「彼氏・夫に言われてビックリした言葉」というテーマで募集しました。

＜回答例＞

・彼氏の家に行ってご飯を作ったら「もうちょっとおいしく作れないの？」と言われた……

・付き合ってすぐの彼氏に「婚姻届もらってきたよ」と言われた！

・夫から「たまには甘えてもいい？」と言われた！

◇信じてたのに……。彼氏に言われた“衝撃の一言”

私は彼女じゃないの!?

付き合って2カ月経ったころ、私の家でくつろいでいる彼氏がいきなり「そういえば俺の彼女がさ〜」と話し始めたんです。

「は!? え、どういうこと??」と問い詰めたものの、彼は焦る様子もなく「いや、だから俺の彼女が……」と話し続けたんです。

どうやら、彼にとって私は都合のいい関係だったらしく、彼女がいるのも知っていると思っていたらしいです……！

こんな最低男に費やした数カ月を返して欲しいです（怒）

まさかの二股、しかも自分が浮気相手だったんですね……！ 女性は付き合ったいう自覚があったようですし、2人の間でなぜこんなに認識の違いができてしまったのでしょうか……。とにかくこの男性のことはすぐに忘れましょう!!

◇「今月のテーマ」投稿募集中！

8月のテーマは「『この人と別れよう』と思った瞬間」。“あるある”な別れの理由から「自分だけかも？」と思うような理由まで、何でもOKです。みなさんからの投稿をお待ちしています！

公式サイト：https://anone-watashi.mynavi.jp/

※「今月のテーマ」は会員登録すると表示されます

■「あのね、わたし」とは？

「あのね、わたし」では、女性同士だからこそ分かり合えるお悩み相談はもちろん、何気ない雑談のほか、働く女性が気になることを調査するコンテンツを用意しています。

メールアドレスがあれば無料で登録できるので、ぜひ登録してみてください！

アプリダウンロード（App Store）はこちら！

アプリダウンロード（Google Playストア）はこちら！

※アプリのダウンロードは完全無料です

▼ブラウザでどんなサイトかまずは見てみたい方はこちら！

公式サイト：https://anone-watashi.mynavi.jp/

※「お悩みカテゴリ」や「質問カテゴリ」のほか、コメントやリアクション、ブックマーク機能は会員登録していただくことで利用可能です

（イラスト：サヲリブラウン、構成：マイナビウーマン編集部）