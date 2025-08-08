医師「どうしてこんなになるまで」よくある腹痛だと思いきや、、、胃腸の弱い息子への『まさかの診断』
知人のAさんは中学1年生の息子の腹痛を、これまでの経験から軽いものだと判断し、そのまま登校させました。
仕事の繁忙期だったこともあり、息子に休まれると困るという思いが判断に影響していたのもあるのですが、息子の症状は予想以上に深刻で、思わぬ事態へと発展してしまい……！
いつもの腹痛……？
医師の診断で、息子は腸に深刻な炎症を起こしており、盲腸が破裂寸前だったことが判明し、Aさんは大きなショックを受けました。
「自分がもっと早く対応していれば……」という強い後悔とともに、命にかかわる事態を見過ごしかけたことにゾッとしたそうです。
今後はどんなに些細な不調でも軽視せず、年齢にかかわらず早めの受診を心がけたいと話しています。
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
Illustrator：乙野
ltnライター：安藤こげ茶
自身も離婚を経験しており、夫婦トラブルなどのネタは豊富。3児のママとして、子育てに奮闘しながらもネタ探しのためにインタビューをする日々。元銀行員の経験を活かして、金融記事を執筆することも。