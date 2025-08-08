お盆シーズンが始まってきょう(8日)で2日目です。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【画像を見る】9日はどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□下り：8月9日(土)・8月10日(日)

□上り：8月11日(月・祝)・8月15日(金)・8月16日(土)

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。

お盆シーズン3日目のあす(9日)はどこが混むのでしょうか。

「渋滞予想」8月9日(土)はどこが混む？【東日本】

【画像①②】は地図で一目でわかる、9日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道

〈下り〉

・川口JCT→久喜白岡JCT 岩槻IC付近 10キロ

・岩槻IC→久喜IC 久喜IC付近 10キロ

・栃木津賀JCT→西那須野塩原IC 矢板北PA付近 40キロ



□常磐自動車道

〈下り〉

・谷田部IC→土浦北IC 土浦北IC付近 15キロ



□関越自動車道

〈下り〉

・花園IC→藤岡JCT 藤岡JCT付近 15キロ

・大泉JCT→東松山IC 高坂SA付近 30キロ



□上信越自動車道

〈下り〉

・下仁田IC→碓氷軽井沢IC 横川SA付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・狭山日高IC→八王子JCT 八王子JCT付近 30キロ

〈下り〉

・圏央厚木IC→八王子JCT 八王子JCT付近 20キロ

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ

・入間IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 15キロ



□東京外環自動車道

〈下り〉

・大泉JCT→川口西IC 外環浦和IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ

〈下り〉

・高井戸IC→相模湖IC 相模湖IC付近 45キロ



□京葉道路

〈下り〉

・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

〈下り〉

・横浜青葉IC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 35キロ

「渋滞予想」8月9日(土)はどこが混む？【中部】

【画像③～⑤】は地図で一目でわかる、9日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道

〈上り〉

・多治見IC→恵那IC 屛風山PA付近 20キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 10キロ

〈下り〉

・新城IC→豊田東JCT 岡崎東IC付近 25キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・一宮IC→小牧JCT 小牧JCT付近 名神高速道路から 10キロ

〈下り〉

・音羽蒲郡IC→豊田JCT 豊田JCT付近 15キロ



□東名阪自動車道

〈下り〉

・四日市東IC→亀山IC 亀山PASIC付近 20キロ



□東海環状自動車道

〈内回り〉

・せと品野IC→可児御嵩IC 久々利大平TN付近 10キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・豊明IC→弥富木曽岬IC 弥富木曽岬IC付近 20キロ



□名神高速道路

〈下り〉

・小牧JCT→岐阜羽島IC 尾西BS付近 東名高速道路から 20キロ

「渋滞予想」8月9日(土)はどこが混む？【関西】

【画像⑥～⑩】は地図で一目でわかる、9日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・高槻JCT→大津IC 大津IC付近 25キロ

〈下り〉

・竜王IC→京都南IC 旧山科BS付近 30キロ

・京都南IC→高槻JCT 高槻JCT・IC付近 10キロ

・信楽IC→京都南IC 旧山科BS付近 新名神高速から 30キロ



□新名神高速道路

〈下り〉

・甲賀土山IC→信楽IC 甲南TN付近 10キロ

・高槻JCT・IC→宝塚北SIC 川西IC付近 15キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・京田辺松井IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 15キロ

〈下り〉

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□阪和自動車道

〈下り〉

・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近 近畿自動車道から 10キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JC付近 10キロ



□中国自動車道

〈下り〉

・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 15キロ



□山陽自動車道

〈下り〉

・加古川北IC→山陽姫路西IC 増位山TN付近 10キロ

・龍野西IC→赤穂IC 清水TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月9日(土)はどこが混む？【中国・四国】

【画像⑪⑫】は地図で一目でわかる、9日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道

〈下り〉

・山陽IC→吉備SIC 吉備SA付近 10キロ

・福山東IC→福山西IC 赤坂TN付近 10キロ

・志和IC→広島JCT 武田山TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月9日(土)はどこが混む？【九州】

【画像⑬⑭】は地図で一目でわかる、9日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□関門橋

〈下り〉

・下関IC→門司IC 門司港IC先付近 10キロ



□九州自動車道

〈上り〉

・古賀IC→鞍手IC 神田TN付近 10キロ

〈下り〉

・小倉南IC→宮田SIC 神田TN付近 10キロ

・古賀IC→鳥栖JCT 筑紫野IC先付近 20キロ

・鳥栖JCT→広川IC 久留米IC先付近 10キロ