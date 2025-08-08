くまちゃんいちごミルクも！くら寿司「とろとまぐろ」フェア
回転寿司チェーン「くら寿司」にて、「とろとまぐろ」フェアを2025年8月8日より期間限定で開催中！
人気の「ビントロ」が特別価格で提供されるほか、夏休みを盛り上げるお寿司や夏祭りのような気分が味わえるメニューが豊富にラインナップされています☆
くら寿司「とろとまぐろ」フェア
開催期間：2025年8月8日(金)〜
販売店舗：全国のくら寿司
※「大阪・関西万博店」では実施されません。
※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります。
くら寿司にて、口の中で“とろ”けるような食感のネタが楽しめる「とろとまぐろ」フェアが期間限定で開催中。
脂の上品な旨みが味わえる人気の「ビントロ」が特別価格で登場するほか、くら寿司独自の技術で旨みを凝縮させた「ふり塩熟成中とろ」などがラインナップされています。
ふり塩熟成中とろ
価格：280円
くら寿司独自のふり塩加工と熟成技術により、旨みを最大限に高めた一皿。
上質な脂の旨みと、マグロ本来の旨みがバランス良く味わえます。
ビントロ
価格：特別価格115円
※通常価格130円のところ、8月20日までの期間限定価格
脂乗りの良いビンチョウマグロを厳選し、皮目に近い部位を使用することで、口の中でとろけるような脂の甘みが堪能できます！
炙りとろはらす
価格：250円
マグロで言う“トロ”の部分にあたる「はらす」を使用したメニュー。
脂の甘みと口の中でとろける食感、そして皮の香ばしい香りが特徴です。
奄美 活〆スギ
価格：280円
鹿児島県奄美で育った、今が旬の「スギ」のお寿司。
活〆を施すことで、上質な脂乗りとぷりぷりとした食感が楽しめます。
瀬戸内レモン豚カルビ
価格：115円
｀直火焼きで仕上げた豚カルビに、瀬戸内レモン果汁を使用したさっぱりとしたタレを合わせた一品。
豚肉のコクと旨みに、レモンの爽やかさが相性抜群です。
あぶりサーモン MAXチーズ
価格：390円
※お持ち帰り不可
人気の「あぶりチーズサーモン」に、さらにチーズソースを“追いチーズ”した濃厚なメニュー。
6種類のチーズを配合したソースが、サーモンの旨みを引き立てます。
「あぶりえび MAXチーズ」や、トッピング用の「追いMAXチーズ（115円）」も用意されています。
【屋台名物】たこせん
価格：150円
※お持ち帰り不可
夏祭り気分が楽しめるサイドメニューも登場！
えびせんべいにたこ焼きとソース、マヨネーズを挟んだ、屋台でおなじみの一品です☆
くまちゃんいちごミルク
価格：680円
※1日数量限定
かわいいくまちゃんボトルに入ったいちごみるく。
いちごの果汁がたっぷり入っています。
専用のシールでボトルをデコレーションして楽しめます。
ベーコン天釜玉うどん
価格：490円
器からはみ出すほどのサイズでご提供する無添加（※）のベーコン天が乗っています☆
注文が入ってから揚げるため出来たてを楽しめます。
別添えの胡椒をかければ引き締まった味わいに！
濃厚ドバイチョコケーキ
価格：420円
濃厚なチョコケーキにザクザク食感のガタイフとピスタチオチョコをサンド☆
滑らかな舌触りとザクザクの食感が楽しめます。
長崎名物カステラアイスサンド
価格：330円
ふわふわでしっとりとしたカステラ☆
ひんやりなめらかなバニラビーンズ入りのセミフレットアイスを挟んでいます。
夏にぴったりな、和洋折衷スイーツです！
5種のサクもちボール
価格：380円
※持ち帰り不可
もちもちとした食感だ特徴的な一口サイズの揚げドーナツ。
プレーン、チョコ、黒ごま、抹茶、さつまいもの5種類を一度に楽しめます。
別腹ちょこっと蜜芋パフェ
価格：280円
※持ち帰り不可
鳴門金時いもを使用した餡を使用。
一足早い秋らしい濃厚な味わいをクリーミーなバニラアイスと共に楽しめます☆
人気のビントロや中トロ、旬の魚まで、とろける美味しさが勢ぞろいしたフェア。
「とろとまぐろ」フェアは2025年8月8日(金)より、全国のくら寿司にて開催中です☆
