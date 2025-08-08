ドラゴンズ金丸夢斗投手、ファンが待ち望んだ初勝利です！

【写真を見る】10度目の先発で…ドラゴンズ 金丸夢斗投手(22)が待望のプロ初勝利 毎回球場に足を運んだ両親の目の前で 若狭敬一アナ「彼はもう次に向かっています」

8月7日のバンテリンドームで行われた首位・タイガースとの一戦。先発は、この日が10度目の登板となるドラフト1位ルーキー、金丸夢斗投手。

ここまですべての登板に兵庫県から駆けつけていた両親が見守る中、金丸投手は、

連続三振をとるなど、1回を三者凡退の滑り出し。

私、若狭もプロ初勝利をつかみ取る瞬間を去年の10月から願い続けていました！去年のドラフト前にはすっかり行きつけとなった、名古屋市守山区の倶利伽羅不動寺で滝行をして祈願！





悔しさのあまり涙を流すことも…

見事くじを引き当てドラゴンズへの入団が決まった金丸投手。しかしここからが長かった…。

5月5日のプロ初登板以降、ここまで9登板で勝ち星なし。悔しさのあまり、涙を流すことも…。



しかし、きのうのドラゴンズは一味違いました。2回にチェイビス選手のホームラン、3回に田中選手、ボスラー選手のタイムリーなど、ドラゴンズ打線が金丸投手の初勝利に向け得点を重ねていきます。

そして6回、打席には、打率.333、本塁打6本、打点17で7月の月間MVPを受賞した細川成也選手。きょう午前の月間MVP受賞会見では。



（細川選手）

「なんとかAクラスに入れるように、一つでも多く順位をあげて上に行けるように、1試合１試合勝てるように頑張りたい」

その言葉の通り、金丸投手の初勝利を後押しするダメ押しのタイムリーヒットでタイガースを突き放します。



打線の奮起に応えるように金丸投手は6、7、8回を連続で三者凡退に抑え、念願のプロ初勝利を手にしました！

初勝利に両親は… 若狭アナ「彼はもう次に向かっている」

ここまで10試合の登板を見守り続けた両親は…



（母 淳子さん）「いままで10回見させていただいて、一生懸命投げている姿を見られて本当によかったですし、この応援の中で初勝利できて本当にうれしいです」



（父 雄一さん）「今思うと、いろんな球場に（試合を）見にいくことができた。（初勝利は）プレゼントみたいで、きょうは結果を出してくれてすごくうれしい」

そして金丸投手は…



（金丸投手）

「（両親に）いい姿を見せられなくて悔しかったんですけれど、勝つことができたのでいい姿を見せられたと思います」



（若狭敬一アナウンサー）

「初勝利、おめでとうございます！私、全然勝てなかった時期にバンテリンドームで本人に話を聞いたんですけれど、打線の援護が少ないことについて『全く気にしていません。今、とてもいい勉強をしています』、でここからです。『いいことも悪いことも引きずらずにすぐ切り替えられるタイプです』と話していました。



昨日の初勝利、ドラゴンズ関係者は全員余韻に浸っているんですが、一番浸っていないのは彼です。金丸投手はもう次に向かっています。