Ado、デビュー5周年記念ポップアップストア開催決定！東京、北海道、福岡、大阪、名古屋の全国5都市
■“Ado 5thの活動の表側の軌跡を辿る”をテーマにした展示に、オリジナルアイテム販売も！
Adoのデビュー5周年を記念して、全国5都市にて『Ado 5th Anniversary POP-UP STORE』の開催が決定した。
ポップアップストアは東京、北海道、福岡、大阪、名古屋の全国5都市で開催され、“Ado 5thの活動の表側の軌跡を辿る”をテーマに、Adoのデビューから5年間の輝かしい活動を振り返られる展示を展開。店内展示やフォトスポットの他、今回のために製作されたPOP-UP STOREオリジナルアイテムも多数販売される。
Adoは2020年10月「うっせぇわ」での鮮烈なメジャーデビューから、2025年で5周年イヤーに突入し、現在開催中の自身2度目のワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』を敢行中。ワールドツアーが終わると11月には東京ドーム、京セラドームでの凱旋公演も控えている。
イベント情報
『Ado 5th Anniversary POP-UP STORE』
08/28（木）～09/14（日） 東京・UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F
08/29（金）～09/07（日） 北海道：サッポロファクトリー 2条館1F 特設会場
09/05（金）～09/15（月・祝） 福岡・福岡PARCO 本館5F
09/11（木）～09/23（火・祝） 大阪・ルクア大阪 ルクア イーレ ４F SPACE
09/13（土）～09/23（火・祝） 愛知・栄スカイル9F 特設会場
POP-UP STOTE特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/ado/5th-anniversary-popup
Ado OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/ado/