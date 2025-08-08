九州南部では９日にかけて土砂災害に厳重に警戒し、西日本では９日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。北日本と東日本では引き続き９日にかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。その後１１日頃にかけて、九州北部地方では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、西日本から東日本では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

【画像】今後の天気

［気象概況］

前線が東シナ海から九州、伊豆諸島を通って日本の東にのびて停滞しています。暖かく湿った空気が流れ込み、前線付近では大気の状態が非常に不安定となっている所があります。九州南部では、これまでの記録的な大雨のため、地盤の緩んでいる所や増水している河川があり、土砂災害や洪水災害の危険度が高まりやすい状況となっています。前線は今後も停滞しますが、１０日から１１日頃にかけて次第に北上する見込みです。

一方、上空に寒気を伴った低気圧が北海道付近にあって北東へ進んでいます。北日本から東日本の上空約５５００メートルには氷点下９度以下の寒気が流れ込んでおり、日中の気温上昇の影響が加わり、北日本から西日本では、大気の状態が非常に不安定となっている所があります。この状態は９日にかけて続くでしょう。



［雨の予想］

西日本では９日にかけて、雷を伴い激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。その後、１１日頃にかけて大雨の範囲は東日本にも広がる見込みです。

一方、北日本から東日本では引き続き９日にかけて、局地的に雷を伴い激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州北部地方 １２０ミリ

九州南部 ２００ミリ

その後、９日１８時から１０日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

中国地方 １２０ミリ

九州北部地方 ２００ミリ

九州南部 １５０ミリ

その後、１０日１８時から１１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

中国地方 １００ミリ

九州北部地方 １５０ミリ

九州南部 １５０ミリ



［防災事項］

九州南部では９日にかけて土砂災害に厳重に警戒し、西日本では９日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、北日本と東日本では引き続き９日にかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。その後１１日頃にかけて、九州北部地方では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、西日本から東日本では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

北日本は９日にかけて、西日本から東日本では１０日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

■今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより