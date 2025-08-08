Aぇ! group アリーナツアー『D.N.A』よりバンド曲「咆哮」のライブ映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ライブBD＆DVDの本編に収録される全27曲を対象に、ファンが選ぶ「誰かに、ぜひ観てほしい！」とオススメしたい楽曲投票がスタート！

Aぇ! groupが、9月24日発売のライブ映像作品『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』から「咆哮」のライブ映像をYouTubeで公開した。

本作は、2月から5月にかけて全国7都市30公演で36万人を動員した同名アリーナツアーを収録した作品。

CDデビュー前から、バンドとしての実力も高く評価されているAぇ! groupのあらたなバンド曲として人気を集めている「咆哮」は、末澤誠也の攻撃的なハイトーンボイスと、疾走感と重厚感を併せ持つハードなバンドサウンドが際立つ一曲。

今回公開された映像は、3月26日に行われた神奈川・横浜アリーナ公演でのもの。Aぇ! groupの全身全霊とも言えるエモーショナルなパフォーマンスと、それに応えるファンのコール＆レスポンスは圧巻だ。

そして8月8日より、今作の本編に収録される全27曲を対象に、ファンが選ぶ「誰かに、ぜひ観てほしい！」とオススメしたい楽曲投票がスタート。1位になった楽曲は、YouTubeでフルサイズで公開されることが予告されている。詳細は特設サイトで。

Aぇ! group は、8月17日大阪・万博記念公園で行われる音楽フェス『SUMMER SONIC 2025 OSAKA』に出演する。

リリース情報

2025.09.24 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』

