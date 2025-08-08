本日の【株主優待】情報 (8日 発表分) 本日の【株主優待】情報 (8日 発表分)



8月8日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



バッファロー <6676> [東証Ｓ] 決算月【3月】 8/8発表

毎年9月末と3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有期間に応じて3000～5000円相当のデジタルギフトを年2回贈呈する。



東京建物 <8804> [東証Ｐ] 決算月【12月】 8/8発表

毎年12月末時点で200株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に、保有期間と保有株数に応じて、WEBカタログギフト（2000～1万2000円相当）および施設利用割引券（2～8枚）を贈呈する。



シイエム・シイ <2185> [東証Ｓ] 決算月【9月】 8/8発表（場中）

毎年9月末時点で100株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に、保有株数に応じて3000～5000円相当のカタログギフトを贈呈する。



■拡充／変更 ―――――――――――



日本ドライケミカル <1909> [東証Ｓ] 決算月【3月】 8/8発表

優待品の内容を一部入れ替え。



佐藤食品工業 <2814> [東証Ｓ] 決算月【3月】 8/8発表

9月末の基準日を追加し、300株以上を保有する株主に「タリーズデジタルギフト」4000円分を贈呈する。



トレードワークス <3997> [東証Ｓ] 決算月【12月】 8/8発表

9月末割当の1→10の株式分割実施に伴い、株主優待制度を変更する。新制度では12月末に2000株以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じて1000～5万ポイントの株主優待ポイントを付与する。2000株～5999株の区分を新設。実質拡充。



Ｉ－ｎｅ <4933> [東証Ｐ] 決算月【12月】 8/8発表

保有株数「500株以上」の区分を新設し、1万4000ポイントを付与する。従来は100株以上保有株主に一律2000ポイントを付与。



タメニー <6181> [東証Ｇ] 決算月【3月】 8/8発表

優待券の贈呈枚数など、優待内容を一部変更。



ダイコク電機 <6430> [東証Ｐ] 決算月【3月】 8/8発表

通常のクオカード贈呈に加え、箱根ガラスの森美術館の事業承継を記念して、同美術館のペア入場券を贈呈する。対象は25年9月末時点で100株以上を保有する株主。



チノー <6850> [東証Ｐ] 決算月【3月】 8/8発表

9月末割当の1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は「300株以上」を据え置く。実質拡充。



明和地所 <8869> [東証Ｓ] 決算月【3月】 8/8発表

長期保有加算ポイントを新設。3月末、9月末の基準日に1000株以上を1年以上継続して保有する株主に対し、保有株数に応じて400～5000ポイントを加算する。



神姫バス <9083> [東証Ｓ] 決算月【3月】 8/8発表

9月末割当の1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を据え置く。実質拡充。



コーチ・エィ <9339> [東証Ｓ] 決算月【12月】 8/8発表

保有株数「300株以上」の区分を新設し、QUOカード1万2000円分を贈呈する。従来は100株以上保有株主に一律3000円分のQUOカードを贈呈していた。



小田原機器 <7314> [東証Ｓ] 決算月【12月】 8/8発表（場中）

継続保有期間の区分を追加。新制度では12月末に100株以上を保有する株主に対し、保有株数と保有期間に応じて2000～5000円分のQUOカードを贈呈する。



サカイ引越センター <9039> [東証Ｐ] 決算月【3月】 8/8発表（場中）

継続保有期間「1年以上」の要件を追加。また、長期保有株主優待制度を導入し、3年以上保有する株主には、岩手県産銀河のしずく（3月末と9月末に5㎏ずつ）、またはQUOカード（3月末に2000円分、9月末に3000円分）を贈呈するほか、上野動物園の優待券などの抽選権利を付与する。



