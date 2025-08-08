【待望の…】北海道限定「生食感チェルシー」新フレーバーは？
道南食品株式会社（北海道函館市）によって、北海道の素材を使い、やわらか生食感に新しく生まれ変わった、北海道限定の『生食感チェルシー』。
2025年7月から『ヨーグルトスカッチ味』が登場！ 今回は、ライター・aoikaraが実食レポートをお届けします。生食感チェルシーから「ヨーグルトスカッチ味」が新登場！ 画像：北海道Likers
2025年7月1日（火）、生食感チェルシーの『ヨーグルトスカッチ味』が新発売されました。昔ながらのチェルシーキャンディが好きだった方にとっては、まさに待望の“復刻の味”ですよね。
『生食感チェルシー』は、北海道産の生クリームとビート糖を使用し、やわらかくとろける“生食感”の口どけが特徴。
今回の『ヨーグルトスカッチ味』には、さらに北海道産の濃縮ヨーグルトペーストをプラスしており、北海道でしか出会えない、特別なおいしさに仕上がっているそうです。パッケージの色が「ヨーグルトスカッチ味」…！ 画像：北海道Likers
パッケージは花のデザインなど、昔のチェルシーによく似ています。
チェルシーが好きだった方ならおわかりだと思いますが、このグリーンはヨーグルトスカッチ味の色ですよね。画像：北海道Likers
個包装のパッケージには、北海道のイラストも描かれており、ちょっとしたご当地感も。手のひらに乗るサイズで、バラまき土産としても重宝しそうです。実食！“生食感”がたまらない 画像：北海道Likers
サイズは約1.5cm角のサイコロ型。見た目は、ヨーグルトと生クリームを思わせる乳白色です。開封すると、ヨーグルトのような爽やかな香りがふんわりと広がります。
ひと口食べてみると、ヨーグルトの酸味、生クリームのコク、そしてホワイトチョコレートのようにゆっくりと溶けていくなめらかな食感が一体に。まさに“生食感”という表現がぴったりの味わいです。画像：北海道Likers
この口どけの秘密は、チェルシーを発売していた株式会社 明治による独自の『生ねり製法』。生キャラメルとホワイトチョコレートを丁寧に練り合わせることで、とろけるような質感に仕上がっています。
冷蔵庫から出してすぐに食べると、ひんやりとした口あたりで、時間をかけてゆっくりと溶けていきます。一方、常温に置いたものは、口に入れた瞬間からやわらかくとろけ、よりまろやかな食感に。温度によって変わる食感を楽しむのも、この商品の魅力のひとつです。
濃厚なのに後味は爽やかで、ヨーグルトスカッチ味は夏にぴったりのフレーバー。冷蔵庫で冷やしてから食べるのもおすすめです。詳細情報
北海道 生食感チェルシー ヨーグルトスカッチ味
発売日：2025年7月1日（火）
内容量：90g
賞味期限：9か月
発売エリア：北海道内限定
販売店舗：北海道内の観光土産品取扱店
※店舗によってお取り扱いのない場合もあります。
※発表発売日より販売開始が遅れる小売店もあります。
生食感チェルシーのバタースカッチ味が登場してから、新しい味が出るのをとても楽しみにしていたので、ヨーグルトスカッチ味も食べることができて本当にうれしかったです。
文／aoikara
取材協力／道南食品株式会社
※この記事は執筆時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。