道南食品株式会社（北海道函館市）によって、北海道の素材を使い、やわらか生食感に新しく生まれ変わった、北海道限定の『生食感チェルシー』。

2025年7月から『ヨーグルトスカッチ味』が登場！ 今回は、ライター・aoikaraが実食レポートをお届けします。

生食感チェルシーから「ヨーグルトスカッチ味」が新登場！画像：北海道Likers

2025年7月1日（火）、生食感チェルシーの『ヨーグルトスカッチ味』が新発売されました。昔ながらのチェルシーキャンディが好きだった方にとっては、まさに待望の“復刻の味”ですよね。

『生食感チェルシー』は、北海道産の生クリームとビート糖を使用し、やわらかくとろける“生食感”の口どけが特徴。

今回の『ヨーグルトスカッチ味』には、さらに北海道産の濃縮ヨーグルトペーストをプラスしており、北海道でしか出会えない、特別なおいしさに仕上がっているそうです。

パッケージの色が「ヨーグルトスカッチ味」…！画像：北海道Likers

パッケージは花のデザインなど、昔のチェルシーによく似ています。

チェルシーが好きだった方ならおわかりだと思いますが、このグリーンはヨーグルトスカッチ味の色ですよね。

画像：北海道Likers

個包装のパッケージには、北海道のイラストも描かれており、ちょっとしたご当地感も。手のひらに乗るサイズで、バラまき土産としても重宝しそうです。

実食！“生食感”がたまらない画像：北海道Likers

サイズは約1.5cm角のサイコロ型。見た目は、ヨーグルトと生クリームを思わせる乳白色です。開封すると、ヨーグルトのような爽やかな香りがふんわりと広がります。

ひと口食べてみると、ヨーグルトの酸味、生クリームのコク、そしてホワイトチョコレートのようにゆっくりと溶けていくなめらかな食感が一体に。まさに“生食感”という表現がぴったりの味わいです。

画像：北海道Likers

この口どけの秘密は、チェルシーを発売していた株式会社 明治による独自の『生ねり製法』。生キャラメルとホワイトチョコレートを丁寧に練り合わせることで、とろけるような質感に仕上がっています。

冷蔵庫から出してすぐに食べると、ひんやりとした口あたりで、時間をかけてゆっくりと溶けていきます。一方、常温に置いたものは、口に入れた瞬間からやわらかくとろけ、よりまろやかな食感に。温度によって変わる食感を楽しむのも、この商品の魅力のひとつです。

濃厚なのに後味は爽やかで、ヨーグルトスカッチ味は夏にぴったりのフレーバー。冷蔵庫で冷やしてから食べるのもおすすめです。

詳細情報

北海道 生食感チェルシー ヨーグルトスカッチ味

発売日：2025年7月1日（火）

内容量：90g

賞味期限：9か月

発売エリア：北海道内限定

販売店舗：北海道内の観光土産品取扱店

※店舗によってお取り扱いのない場合もあります。

※発表発売日より販売開始が遅れる小売店もあります。

北海道Likersライターのひとこと

生食感チェルシーのバタースカッチ味が登場してから、新しい味が出るのをとても楽しみにしていたので、ヨーグルトスカッチ味も食べることができて本当にうれしかったです。

文／aoikara

取材協力／道南食品株式会社

※この記事は執筆時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。