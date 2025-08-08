歌手森口博子（57）が8日までに自身のブログを更新。デビュー40周年を迎えたことを報告した。

森口は「おかげ様で本日8月7日 デビュー40周年を迎えました 機動戦士Zガンダムの主題歌『水の星へ愛をこめて』からあっという間すぎますね」と報告した。

続けて「こんなにも熱く、温かく応援してくれているファンの皆様!どんなときも信じて支えて下さっているスタッフの皆様!家族、友人達に心から、ありがとうございます」と感謝を伝えた。

森口は「今、ここにいる森口博子を生み出したのは、紛れもなく熱心に繋がってくれているファンのみんな、スタッフのみなさん、素晴らしい楽曲を提供してくださった、作家やアーティストの皆さんです。たくさんの方々と、一言では語れない時間を一緒に過ごせて、そして、40年も途絶えることなく、歌わせていただき幸せすぎます」と意気込みを示した。

さらに「この先も、みんなの人生が笑顔と、明日に向かうエネルギーに包まれるよう、一音入魂で歌い続けます!」とファンへ呼びかけた。

この投稿にファンからは「今後とも、健康に気を付けて歌い続けてください!応援しています」「これからもずっと素敵な歌声を届け続けてください。私もいつまでも応援します」「いつも素敵な歌声と笑顔をありがとうございます」と祝福のコメントが寄せられている。