YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、中身を取り出したい娘さんと中に入りたい猫さんのダンボール箱を巡る可愛すぎる攻防の様子。

微笑ましいふたりの姿は467万回再生を突破し、「予想以上に全力で入ろうとしてて草」「こんな可愛い「開封動画」初めて観た笑」「空箱に収まった時のドヤ顔！www」といったコメントが寄せられています。

【動画：娘がダンボール箱を開封しようとしたら……】

ダンボール箱の開封

この日、お小遣いを貯めて買った大好きなキャラクターの消しゴムセットが手元に届いたという娘さん。早速はさみを手にダンボール箱を開封し始めると、そこへマンチカンの「秀吉」くんがやってきたそうです。

猫さんが好きなダンボール箱に惹かれてきたようで、秀吉くんは箱の上に前足を乗せたりちょっかいを出そうとしたり。そんな秀吉くんに怪我をさせないようにと制止しながら、娘さんは慎重に開封作業を進めていったといいます。

箱の中に入りたい！

いよいよ箱が開けられる状態になると、秀吉くんは前足を使って開けようとしていたそう。必死な姿からは、一刻も早く入りたいという気持ちが伝わってきたといいます。そして次の瞬間、秀吉くんがまさかの行動に…！

なんと開封を楽しみにしていた娘さんを押しのけて、我先にと箱の中にダイブ。まだ中身が詰まっていることも気にせず、かなり強引に入ろうとしていたといいます。「おまえ待てや！」と止めようとする娘さんも、思わず笑ってしまったようです。

可愛すぎる攻防と結末

娘さんはなんとか秀吉くんをどかすことなく中身を取り出せたそうで、やっと箱に入れた秀吉くんはテンションが上がったのか隙間から高速猫パンチ。ふたりの攻防を微笑ましく見守っていたママさんとパパさんによると、ふたり共満足そうにしていたといいます。

その後、もっふもふな体をすっぽりと箱の中に収めていたという秀吉くん。ご満悦な表情で箱に収まる姿が可愛すぎて、笑わずにはいられません。それにしても秀吉くんをここまで惹きつけるとは、ダンボール箱の魅力恐るべし…ですね！

投稿には「予想以上にぐいぐい行ってるwwwめちゃくちゃ可愛い♡」「想像の3倍くらい力強く娘さん押し退けてて笑ったw」「「おまえ待てーや」の娘ちゃんがめっちゃ可愛い」「しゅぴぴっ！って高速猫パンチするの思わず笑っちゃうw」「どんだけ箱好きなんや」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の可愛い猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。子持ちのパパになっても子供心を忘れない秀吉くんのお茶目な姿なども観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。