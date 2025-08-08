タレント平子理沙（54）が8日、インスタグラムを更新。「大谷翔平チャンピオンリング」のレプリカを手に入れたことを明かした。

「大谷翔平選手の応援のため、ロサンゼルス・ドジャースとセントルイス・カージナルスの試合を観にドジャー・スタジアムに行きました」と書き出した。

ドジャー・スタジアムで行われた6日の試合は、先着4万人に大谷のチャンピオンリングのレプリカが配られた。「この日は『大谷翔平チャンピオンリング』が配られるイベントディ 快晴の太陽の下、暑い中頑張って並んで無事にゲットしました〜もちろんレプリカだけど、重さもズッシリ、細かいところまで良く出来ていて とっても嬉しいです しかも！大谷投手先発の日！やったー！ドジャースで、投げるショーヘイが観れる！座席に着くまでワクワクしてました。マンゴーマルガリータでも飲んでやるか！！」などと投稿。「大谷翔平チャンピオンリング」のレプリカ写真も公開した。

平子の投稿に対し「リングかっこいい！」「りさちゃん楽しそうで何よりハートリングキラキラすごく綺麗」「いいなー！」などと書き込まれていた。

平子は97年に俳優吉田栄作と結婚も、15年12月に離婚。現在はタレント、モデルの他、ファッションブランドのプロデュースも手がけている。